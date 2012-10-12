После переноса сайта на другой сервер возникли проблемы. 1. Неверная кодировка бд 2. Не работает форма обратной связи 3. Неверно установлены тонкие настройки Бекап имеется. По сути предполагаю полную или частичную переустановку КМС Стоимость работ оговаривается отдельно, по мере ...