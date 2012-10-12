Здравствуйте, нужно сделать редизайн сайта под modx 2 шаблона - главная и внутряк предмет заботы nat-pinkerton.ru Если интересно, пришлю бриф
Дизайн сайтовнет заявок
Закрыт
7 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать редизайн сайта под modx 2 шаблона - главная и внутряк предмет заботы nat-pinkerton.ru Если интересно, пришлю бриф
После переноса сайта на другой сервер возникли проблемы. 1. Неверная кодировка бд 2. Не работает форма обратной связи 3. Неверно установлены тонкие настройки Бекап имеется. По сути предполагаю полную или частичную переустановку КМС Стоимость работ оговаривается отдельно, по мере ...
Требуется создание сайта на СMS Modx с уникальным или подобранным шаблоном. Всего около 10 страниц, 2 шаблона. Бриф и визуальная схема представления имеется
Требуется отрисовать карту России с указанием городов, в которых работала компания.
Наполнение сайта детективного агентства. Сроки сжатые.