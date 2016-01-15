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Нужно перевести резюме с русского языка на английский (всего 738 слов), для грамотного и корректного перевода требуются знания терминологии в технической (монтажно-строительной) тематике.Переводы12 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем доброго времени суток! Есть сайт на движке cashbackengine (http://www.cashbackengine.net) можно посмотреть демо здесь http://www.cashbackengine.net/demo.php нужно разработать дизайн и переверстать сайт на современный лад. Примеры: backly . ru letyshops . ru smarty. sale Господа, жду ваших предложений по срокам выполнения и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Конкурсный запрос цен на разработку приложения для iOS и Android. Нужно разработать приложение "под ключ" вместе с дизайном. 1. Цена на каждое приложение по отдельности? 2. Цена на кроссплатформенное приложение? ВСЯ СУТЬ: нужно разработать аналог приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sebbia.youdo&hl=ru https://itunes.apple.com/ru/app/youdo-pomosnik-v-luboj-rabote/id560999571?mt=8 в приложении должен ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Запрос цен на выполнения проекта. Нужно разработатьприложение под [url=http://www.android.com/][b]android[/b][/url] и iOS. Приложение должнозабирать информацию из групп ВК и мгновенно размещать информацию с контактами отправителя. Смысл такой – заходим в приложение, выбираем свой город (на каждый город есть ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Запрос цен на выполнения проекта «под ключ»,сайт-конструктор приложений, аналог таких как: [url=http://app-global.ru]http://app-global.ru[/url] [url=http://my-apps.com/old-site]http://my-apps.com/old-site[/url]Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад