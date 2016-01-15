FSBN

Иван FSBN

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Итоговая аттестационная работа по окончанию проф.переподготовки на ПГС

    Требования, предъявляемые к оформлению Итоговой аттестационной работы: К проверке принимается Итоговая аттестационная работа объемом не менее 30 страниц. Формат текстового файла - .doc или .docx. Шрифт - Times New Roman, размер – 14 pt. Поля: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Тесты числовые и вербальные элементы Talent Q Korn ferry

    Помогите выполнить ответы на вопросы по экономике за 1 день, тема "тесты числовые и вербальные элементы Talent Q Korn ferry" Тест «Вербальные Элементы» оценивает умение понимать смысл текстовых фрагментов и делать выводы. В этом тесте ...

    Контрольные, Задачи и Тестынет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Кэшбэк (cashback) сервис

    Всем доброго времени суток! Есть сайт на движке cashbackengine (http://www.cashbackengine.net) можно посмотреть демо здесь http://www.cashbackengine.net/demo.php нужно разработать дизайн и переверстать сайт на современный лад. Примеры: backly . ru letyshops . ru smarty. sale Господа, жду ваших предложений по срокам выполнения и ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Мобильное приложение

    Конкурсный запрос цен на разработку приложения для iOS и Android. Нужно разработать приложение "под ключ" вместе с дизайном. 1. Цена на каждое приложение по отдельности? 2. Цена на кроссплатформенное приложение? ВСЯ СУТЬ: нужно разработать аналог приложения  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sebbia.youdo&amp;hl=ru https://itunes.apple.com/ru/app/youdo-pomosnik-v-luboj-rabote/id560999571?mt=8 в приложении должен ...

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Приложение для смартфона

    Запрос цен на выполнения проекта. Нужно разработатьприложение под [url=http://www.android.com/][b]android[/b][/url] и iOS. Приложение должнозабирать информацию из групп ВК и мгновенно размещать информацию с контактами отправителя. Смысл такой – заходим в приложение, выбираем свой город (на каждый город есть ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интернет проект

    Запрос цен на выполнения проекта «под ключ»,сайт-конструктор приложений, аналог таких как: [url=http://app-global.ru]http://app-global.ru[/url] [url=http://my-apps.com/old-site]http://my-apps.com/old-site[/url]

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад