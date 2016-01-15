Конкурсный запрос цен на разработку приложения для iOS и Android. Нужно разработать приложение "под ключ" вместе с дизайном. 1. Цена на каждое приложение по отдельности? 2. Цена на кроссплатформенное приложение? ВСЯ СУТЬ: нужно разработать аналог приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sebbia.youdo&hl=ru https://itunes.apple.com/ru/app/youdo-pomosnik-v-luboj-rabote/id560999571?mt=8 в приложении должен ...