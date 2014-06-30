Необходимо добавить google карту- панорама на сайт Joomla. Как в примере http://milanstory.com/virtualnaya-ekskursiya.html. Укажите цену и сроки.
Системы управления (CMS)3 заявки
Закрыт
9 лет назад
Необходимо добавить google карту- панорама на сайт Joomla. Как в примере http://milanstory.com/virtualnaya-ekskursiya.html. Укажите цену и сроки.
Необходим рерайт 10-ти статей туристической тематики, исходники предоставлю. Уникальность от 98%, 2000к каждая статья б.п. Цена 30р за 1000к б.п. Укажите пожалуйста сроки.
Необходим дизайн главной страницы сайта. Компании предоставляющей экскурсионные и транспортные услуги. Тематическая шапка сайта, подвал, новостные статейные блоки, горизонтальное и вертикальное меню.
Необходим дизайн сайта визитки для компании предоставляющей экскурсионные и транспортные услуги в Риме (Италия). Яркий тона, подвал, тематическая шапка сайта, новостные статейные блоки, горизонтальное и вертикальное меню