Firee

Русев Александр Firee

 
39 летИталия/Рим
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
lacrimosa27
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
24 дня назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Рерайт текста - туристической тематики.
Очень порядочный заказчик, оплата произведена была сразу после отправки работы. Сотрудничеством довольна!
Добросовестный исполнитель, работа была выполнена на высшем уровне. Рекомендую.
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slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Редизайн главной страницы сайта
Однозначно рекомендую Александра к сотрудничеству как отличного заказчика! Работа над проектом прошла на одном дыхании!
Очень доволен проделанной работой. Все было сделано качественно и в срок. Особенно хочу выразить признательность за проявленную креативность при решении поставленной задачи. Обязательно повторно буду обращаться для разработки дизайна сайтов. Спасибо Вам огромное!!!
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slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$180
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта
Спасибо Александру за интересный проект, буду рада продолжению сотрудничества. Мои рекомендации!
Отлична работа, все очень четко, в оговоренный срок и без проблем. Пожалуй один из немногих специалистов, которого можно охарактеризовать как профессионал и без опаски рекомендовать. Если снова появится необходимость в подобной работе, то обязательно обращусь к ней
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