FrolovaL

Людмила FrolovaL

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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  • Специалист Битрикс

    Сайт должен быть разработан в соответствии с утвержденным прототипом. Установлен на «1С-Битрикс Управление сайтом». Должен быть интегрирован с 1С:УТ ред.11 и CRM Bitrix24 облачная версия. ТЗ могу отправить

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наладить обмен данных программы с сайтом или вытащить алгоритм из про

    Доброго дня! Требуется наладить обмен данных программы для винды с админкой сайта.  Грубо говоря: нужно заполнять текстовые поля в проге, выбирать значения выпадающих списков и нажимать кнопки исходя из данных полученных на сайте. После программа генерирует ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Специалист Битрикс

    Сайт должен быть разработан в соответствии с утвержденным прототипом. Установлен на «1С-Битрикс Управление сайтом». Должен быть интегрирован с 1С:УТ ред.11 и CRM Bitrix24 облачная версия.

    1С-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен программист

    Срочно нужен программист для реализации сервиса проведения вебинаров. Задача не сложная. Необходимо интегрировать amocrm и https://webinar.ru Верстка уже готова Сроки очень очень сжатые

    AmoCRM
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить обмен данными

    Нужно написать скрипт для обмена данными между программой (на windows) и админкой сайта через COM или предложить другой способ. Очень срочно

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать сайт

    Необходим верстальщик, задача очень простая, но не простая)) необходимо сделать слайдер с картинками. детали обсужу в личных сообщениях) Сайт на Wordpress. срочно!

    WordPress
    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программирование php

    Срочно нужен программист php для реализации сервиса проведения вебинаров. Задача не сложная. Необходимо интегрировать amocrm и https://webinar.ru/  Верстка уже готова  Сроки очень очень сжатые

    AmoCRMPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад