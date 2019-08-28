Ищем Senior/ Middle PHP developer (Laravel), необходимо доделать админку сайта, подробности расскажу, компании не беспокоить очень срочно
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Забить в админку сайта 3 больших списка. Сайт на Ларавел подробности при общенииСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен специалист по React.js. Рассмотрю всех, оплата договорнаяHTML-верстка15 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт должен быть разработан в соответствии с утвержденным прототипом. Установлен на «1С-Битрикс Управление сайтом». Должен быть интегрирован с 1С:УТ ред.11 и CRM Bitrix24 облачная версия. ТЗ могу отправитьСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго дня! Требуется наладить обмен данных программы для винды с админкой сайта. Грубо говоря: нужно заполнять текстовые поля в проге, выбирать значения выпадающих списков и нажимать кнопки исходя из данных полученных на сайте. После программа генерирует ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт должен быть разработан в соответствии с утвержденным прототипом. Установлен на «1С-Битрикс Управление сайтом». Должен быть интегрирован с 1С:УТ ред.11 и CRM Bitrix24 облачная версия.1С-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Срочно нужен программист для реализации сервиса проведения вебинаров. Задача не сложная. Необходимо интегрировать amocrm и https://webinar.ru Верстка уже готова Сроки очень очень сжатыеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать скрипт для обмена данными между программой (на windows) и админкой сайта через COM или предложить другой способ. Очень срочноПрикладное ПО7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим верстальщик, задача очень простая, но не простая)) необходимо сделать слайдер с картинками. детали обсужу в личных сообщениях) Сайт на Wordpress. срочно!HTML-верстка27 заявокЗакрыт6 лет назад
Срочно нужен программист php для реализации сервиса проведения вебинаров. Задача не сложная. Необходимо интегрировать amocrm и https://webinar.ru/ Верстка уже готова Сроки очень очень сжатыеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад