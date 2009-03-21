Надо сделать верстку сайта для WordPress. В приложении есть дизайн страниц сайта. Все страницы есть в формате .psd Основные требования: - возможность дальнейшего редактирования всех страниц из панели управления; - корректное отображение во всех браузерах; Буду ждать ваших предложений с ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Есть шаблон для Wordpress от Themeforest. themeforest.net/item/marisa-a-wordpress-magazine-theme/1408067 Надо исправить один недостаток шаблона - узкую ширину текста в постах. Задача: 1. в посте убрать блок слева (рейтинги и пр.информацию) 2. Кнопки соц.сетей разместить под текстом. Образец есть на скрине. Подробнее задача ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Задача для специалистов, работающих с Magento. Есть работающий скрипт Magento (c демо-данными). Используется шаблон HelloWired (с отключенным Cufon) Нужно установить на главную страницу слайдер ProLoser AnythingSlider Общее описание слайдера http://css-tricks.com/3412-anythingslider-jquery-plugin/ Демо и описание изменения ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужен шаблон для Joomla. 4 страницы: - главная - список партнёров - контакты с формой отправки данных - информационная страница. Необходимый внешний вид страниц - в приложенных файлах JPG. Файлы PSD с слоями + краткое ТЗ с пояснениями вышлю на почту.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Нужен шаблон для Amiro.CMS FREE Сайт-визитка. 4 стринацы: - главная - список партнёров - контакты с формой отправки данных - информационная страница. Необходимый внешний вид страниц - в приложенных файлах JPG. Файлы PSD с слоями + краткое ТЗ с пояснениями вышлю на ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно создать шаблон для VamShop - будущая тема магазина - кожгалантерея. Прошу Вас дать два варианта цены. Вариант 1. Если сделать дизайн клон шаблона от ТМ № 23947 как есть. http://osc3.template-help.com/osc_23947 Вариант 2. Если в этом ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Задача: Адаптировать шаблоны osCommerce (TemplateMonster) для сборки osc STS Edition.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Необходимо адаптировать дизайн магазина (кастомизация). Жду предложений с указанием средних сроков и стоимости.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт15 лет назад