Очень рад, что довелось работать с Александром. Профессионализм чувствуется во всём, даже в начале обсуждения задачи. Понравилось всё. Качество и сроки даже не обсуждаю - всё на высоте. Особо понравился подход к работе. Общение началось не с торгов типа "что вперёд - стулья или деньги" а с того, что Александр сначала выяснил все детали, что и как нам нужно, посоветовал оптимальные варианты исполнения, и чётко описал этапы и сроки работы. Всё, о чём договрились - выполнено, как по сценарию. Точность исполниения - до пикселя. Рекомендую. Александр, Вам большое СПАСИБО.