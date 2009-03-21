ITA_Plus

Алексей ITA_Plus

 
43 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка интернет-магазинов. Сопровождение.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка сайта для WordPress из .psd

    Надо сделать верстку сайта для WordPress. В приложении есть дизайн страниц сайта. Все страницы есть в формате .psd Основные требования: - возможность дальнейшего редактирования всех страниц из панели управления; - корректное отображение во всех браузерах; Буду ждать ваших предложений с ...

    WordPressВерстка сайтаСайт на WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Правка шаблона Wordpress от Themeforest

    $50

    Есть шаблон для Wordpress от Themeforest. themeforest.net/item/marisa-a-wordpress-magazine-theme/1408067 Надо исправить один недостаток шаблона - узкую ширину текста в постах. Задача: 1. в посте убрать блок слева (рейтинги и пр.информацию) 2. Кнопки соц.сетей разместить под текстом. Образец есть на скрине. Подробнее задача ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Установить слайдер на главную страницу Magento

    Здравствуйте. Задача для специалистов, работающих с Magento. Есть работающий скрипт Magento (c демо-данными). Используется шаблон HelloWired (с отключенным Cufon) Нужно установить на главную страницу слайдер ProLoser AnythingSlider Общее описание слайдера http://css-tricks.com/3412-anythingslider-jquery-plugin/ Демо и описание изменения ...

    CSSMagentojQuery
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблон для Joomla

    $100

    Нужен шаблон для Joomla. 4 страницы: - главная - список партнёров - контакты с формой отправки данных - информационная страница. Необходимый внешний вид страниц - в приложенных файлах JPG. Файлы PSD с слоями + краткое ТЗ с пояснениями вышлю на почту.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вёрстка шаблона сайта-визитки для Amiro.CMS

    $100

    Нужен шаблон для Amiro.CMS FREE Сайт-визитка. 4 стринацы: - главная - список партнёров - контакты с формой отправки данных - информационная страница. Необходимый внешний вид страниц - в приложенных файлах JPG. Файлы PSD с слоями + краткое ТЗ с пояснениями вышлю на ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать дизайн для VamShop

    $250

    Нужно создать шаблон для VamShop - будущая тема магазина - кожгалантерея. Прошу Вас дать два варианта цены. Вариант 1. Если сделать дизайн клон шаблона от ТМ № 23947 как есть. http://osc3.template-help.com/osc_23947 Вариант 2. Если в этом ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
inkognitod
Денис 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
$50
10 баллов
10 лет назад
Верстка сайта для WordPress из .psd
Приятно было работать с продуманным заданием. Оплата произведена в оговоренный срок.
Большое спасибо за четкую работу. Особо порадовала инициативность, советы по доработке, всегда на связи. Соблюдение сроков - на высоте, даже раньше запланированного! Приятно работать с специалистом, знающим свое дело. Удачи, успехов в работе и побольше интересных проектов!
Ответный отзыв
shvv
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Правка шаблона Wordpress от Themeforest
Ясное задание и быстрая оплата. Было легко работать.
Работа выполнена просто здорово! Сейчас всё выглядит так, как и представлялось. К тому же Владимир выполнил не только саму задачу по проекту, но и позаботился о дальнейших возможных правках. В результате: и правки сделаны так как надо, и обновление по лицензии осталось возможным, и функционал шаблона остался рабочим.
Ответный отзыв
alox23
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Шаблон для Joomla
Приятно работать с людьми которые чётко формулируют задачу, ставят адекватные сроки, своевременно оплачивают выполненные работы. Очень приятно, когда есть начальное, промежуточное обсуждение спорных моментов. Сотрудничеством с Алексеем очень доволен. Ну, и спасибо за предоставленную возможность повысить свой проф уровень, работая над интересным проектом в хорошей команде. Рекомендую!
Очень рад, что довелось работать с Александром. Профессионализм чувствуется во всём, даже в начале обсуждения задачи. Понравилось всё. Качество и сроки даже не обсуждаю - всё на высоте. Особо понравился подход к работе. Общение началось не с торгов типа "что вперёд - стулья или деньги" а с того, что Александр сначала выяснил все детали, что и как нам нужно, посоветовал оптимальные варианты исполнения, и чётко описал этапы и сроки работы. Всё, о чём договрились - выполнено, как по сценарию. Точность исполниения - до пикселя. Рекомендую. Александр, Вам большое СПАСИБО.
Ответный отзыв