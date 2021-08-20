JOLSoftware

Алексей JOLSoftware

 
33 годаУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Добрый день! Меня зовут Алексей. Я менеджер компании JOLSoftware

Предлагаем Вам наши услуги по разработке сайтов. Средняя стоимость больших работ на платформе Tilda составляет от 700$, Wordpress от 1800$. В любом случае каждый проект индивидуален и стоимость соотвественно индивидуальна для каждого. 

https://jolsoftware.com/brief/ru

WordPressTilda
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