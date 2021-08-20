JOLSoftware

РОЧНО нужен WEB-дизайнер. По следующим критериям: Опыт отрисовки интернет магазина Рейт в час $10-$13 Знание UI-UX на высоком уровне Опыт работы 5+ лет Работа почасово, сдельно, удалённо Работа в Figma WEB + Mobile version (mobile ...
Предлагаем Вам наши услуги по разработке сайтов. Средняя стоимость больших работ на платформе Tilda составляет от 700$, Wordpress от 1800$. В любом случае каждый проект индивидуален и стоимость соотвественно индивидуальна для каждого.
- Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт2 года назад
Приложение по комуникации учителя с учеником (по йоге) Связь учителя и учеников. Основная функция это запись на предстоящие занятие по йоге или фитнесу у преподавателя в группе. Возможности для ученика:- Напоминание о предстоящем занятии. - Описание занятия и самого ...Мобильные приложения16 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо озвучить ролик на медицинскую тематику. На 30сек. Голос мужской мягкий.Озвучивание41 заявкаЗакрыт2 года назад
[b]Тип:[/b]Корпоративное приложение[b]Платформа:[/b]Android / iOS + веб версия[b]Язык:[/b]английский [b]Назначение:[/b]Мобильная CRM система взаимодействия сотрудников внутри компании / сотрудников с клиентами в сегменте B2C [b]Категория бизнеса и направление:[/b]Оказание услуг (укладка и уход за газонными покрытиями)[b]Монетизация проект:[/b]Нет (для внутреннего пользования компании) ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $300
Есть необходимость Построить сайт на быстрой теме. Сайт уже рабочий. Дизайн готов, тексты есть (в Figma). +SEO рекомендации от SEOшника. Тема Astra. Бюджет 300$Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт2 года назад