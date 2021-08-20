JOLSoftware

Приложение по комуникации учителя с учеником (по йоге) Связь учителя и учеников. Основная функция это запись на предстоящие занятие по йоге или фитнесу у преподавателя в группе. Возможности для ученика:- Напоминание о предстоящем занятии. - Описание занятия и самого ...