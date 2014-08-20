- Автоматизация бизнеса, Базы данных; - Веб-разработка; Интернет-магазины;

Принимаю заказы на разработку сложных программ или веб-сайтов. В команде несколько человек. Работаем профессионально более 7-ми лет. В первую очередь интересуют программы для бизнеса. Но также пишем обычные сайты и интернет-магазины. Особое внимание уделяем внешнему виду и скорости работы программ.

Среди наших работ:

1) ERP поставка и монтаж климатического оборудования

http://advance-dev.net/Projects/Details/acsy-crm

2) Автоматизация страховой деятельности

http://advance-dev.net/Projects/Details/Brosto

3) СРМ "Программа учета для школ"

http://advance-dev.net/Projects/Details/school

4) Web-система GSM-мониторинга кофейных автоматов

http://advance-dev.net/Projects/Details/GSM

5) Сайт "поиск автомойки" http://advance-dev.net/Projects/Details/carwash

6) ERP "Система управления автопарком"

http://advance-dev.net/Projects/Details/Fleettools

7) Сайт продажи автобусных билетов http://advance-dev.net/Projects/Details/mir34

8) Интернет-магазин автомобилей

http://advance-dev.net/Projects/Details/koruja

Примеры выполненных Работ, а также отзывы Клиентов смотрите на нашем сайте:

http://www.advance-dev.net

Контакты:

телефон: +79649311092

скайп: [advance-dev]

почта: jch [at] advance-dev.net

С уважением, Юлия