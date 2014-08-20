Юлия Чернявская JuliaChernyavskaJuliaChernyavska
Принимаю заказы на разработку сложных программ или веб-сайтов. В команде несколько человек. Работаем профессионально более 7-ми лет. В первую очередь интересуют программы для бизнеса. Но также пишем обычные сайты и интернет-магазины. Особое внимание уделяем внешнему виду и скорости работы программ.
Среди наших работ:
1) ERP поставка и монтаж климатического оборудования
http://advance-dev.net/Projects/Details/acsy-crm
2) Автоматизация страховой деятельности
http://advance-dev.net/Projects/Details/Brosto
3) СРМ "Программа учета для школ"
http://advance-dev.net/Projects/Details/school
4) Web-система GSM-мониторинга кофейных автоматов
http://advance-dev.net/Projects/Details/GSM
5) Сайт "поиск автомойки" http://advance-dev.net/Projects/Details/carwash
6) ERP "Система управления автопарком"
http://advance-dev.net/Projects/Details/Fleettools
7) Сайт продажи автобусных билетов http://advance-dev.net/Projects/Details/mir34
8) Интернет-магазин автомобилей
http://advance-dev.net/Projects/Details/koruja
Примеры выполненных Работ, а также отзывы Клиентов смотрите на нашем сайте:
Контакты:
телефон: +79649311092
скайп: [advance-dev]
почта: jch [at] advance-dev.net
С уважением, Юлия
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