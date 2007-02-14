Требуетса опытный, ответственный человек с частым онлайном для доработки B2B системы построеной на Symfony Framework. Надо сделать: - Ротирующий инфо блок на главной с последними добалениями - Сверстать и изменить дизайн одной страницы - Спрятать почтовые адреса от спам ...
- $250Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $200
Нужно доработать фронт-энд системы знакомств. Сейчас реализовано все ориентировочно на 90%. Знание ajax, php, xml обязательно.Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется разобратся в сложном Perl, PHP скрипте, которий использует демоны, image magick и все установить на удаленный сервер (Fedora Core) через SSH. Только для спецов.Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Нужно запрограммировать линейку событий. Сроки 2 дня. ТЗ в приложении.Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Нужно запрограммировать линейку событий. Сроки 24 часа. ТЗ в приложении.Закрыт17 лет назад
- $3
Нужно русифицировать кнопочки для Invision Gallery и Blog.Прочее1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $5
Нужно перевести 2 небольших ланг файла с english на русский.Прочее1 исполнительЗавершен17 лет назад
Ищу человека, который отлично разбирается в коде форума IPB 2.17 и Unreal Portal. Нужно решить пару вопросов. ТЗ в приложении.Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
Нужно написать копию органайзера. Смотрите ТЗ. Срок – 1 месяц.Закрыт17 лет назад
- $240
Нужно скопировать (написать такой же) сервис одного сайта. Нечего изобретать не надо, нужна точная копия. PHP + MySql. Работа в сжатие сроки. Тз при переписке.Веб-программирование17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Есть верстка дизайна. Требуется его насадить на готовый движек Интернет магазина. На все 5 дней.Завершен17 лет назад
- $100
Требуется создать скин для CMS Dragonfly - http://www.dragonflycms.org Требования: 1) Красивый скин портального типа в тёмных тонах. 2) Валидний код скина (должен проходить проверку на валидаторах) Жду предложения по срокам и стоимости работы.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $400
Требуется программирование лицевой стороны сайта на PHP, Ajax, XML. Админка уже практически написана, верстка дизайна тоже есть. Только для опытных программистов.Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Нужно запрограммировать несколько страниц сверстанного дизайна (лицевая сторона сайта). Без админки. Сайт знакомств. PHP + AJAX + XML. На все 3 дня. Имеется конкретное ТЗ и структура.Веб-программирование15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $400
Нужно написать достаточно сложный и продвинутый бот для постинга на сайте. ТЗ по требованию. Язык: C++ или DelphiПрикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $30
Короче есть сайт - wm- лотереи. Не давно проломали, поставили в скрипт редирект на другой сайт. Нужно залатать дыру + внести несколько не большых изменений в сайт. Логов нету.Завершен17 лет назад
- $100
Нужно переписать один из существующих продвинутых компонентов голосования joomla под мои требования и интегрировать его в работающий сайт (тоже на joomla). Есть ТЗ. Срок 3-4 дня.Закрыт17 лет назад
- $120
Нужно создать сложний компонент опросов для joomla, и сам сайт под ключь (сайт будет опросы). Дизайн уже насажен на joomla. Работа сложная и срочная, поэтому новичков просьба не беспокоить. Денег мало.Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Надо качественно натянуть дизайн на Joomla CMS 1.0.10 (Изготовить скин) Дизайн уже практически весь сверстан в html Требования: 1) Нормальное отображение в Opera, Firefox, IE и Safari (обязательно) 2) Желательно валидность скина (W3C) 3) Точное сохранение дизайна и всех нюансов. На ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $60
Сайт http://www.anasteroid.com. Необходимо внести ряд изменений, см. техническое задание. Изменения должны быть интегрированы в сайт. Все адреса страниц остаются без изменений, в тексты вносятся лишь добавления, не меняя сам код страницы. Техническое задание следующее: Изменения в дизайн сайта: 1. Шапку ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад