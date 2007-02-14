Kastjanov

Гость Kastjanov

 
43 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
ArtKiev
Илья 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Русифицировать скрипт
Спасибо! Деньги получил сразу, без проверок и прочего. Хороший заказчик!
Все ок.
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mad_fobos
40 летРоссия
20 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Интернет Магазин
Все в срок. Никаких проблем.
Рекомендую человека!
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SectorX
Гость 
NaN летУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$700
10 баллов
17 лет назад
Нужен бот
Приятно было работать, рад буду дальнейшему сотрудничеству. Фрилансерам заказчика рекомендую.
Человек справился с постановленной задачей.
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Valer
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Залатать дыру на сайте
Приятно было работать. Конкретное ТЗ. Своевременная оплата.
Всю работу сделал отлично. Рекомендую.
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Lava
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
17 лет назад
Косметические изменения на сайте
Хороший и платёжесбособный (а это важно!!!!!) заказчик. За хорошую работу платит хорошие деньги. Рекомендую не сомневаться в его честности.
Человек хорошо выполняет работу. Рекомендую
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