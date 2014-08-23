LADDA

Марина LADDA

 
43 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
AmigoRzn
Роман 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
8 баллов
9 лет назад
Создать сайт визитку для психолога
Марина пунктуальный человек, оплатила все сразу, с пониманием отнеслась ко всем аспектам работы, доделки за доп.сумму. Бывает со временем у нее не очень, зато все компенсируется подробным и четким ТЗ со скриншотами. Удобно работать не только читая техническое задание но и отметки на скриншотах.
Хороший исполнитель. Делает всё в срок и даже быстрее. Соблюдает соотношение "цена-качество". Проявляет инициативу. Без вопросов делает исправления. Высылает видео по работе на Joomla. Легко можно вносить исправления на сайт самостоятельно. Главное, Роман делает вначале работу, затем сдаёт и затем Вы оплачиваете работу. На мой взгляд очень удобно и главное, быстро! Спасибо Роману за сотрудничество. Буду обращаться ещё.
Ответный отзыв