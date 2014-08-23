Требуется создать картинку-эмблему для праздника мёртвых на сайт и в группу ВК требуется картинка в растре (чтобы можно было размещать на любом фоне и в любом размере). Есть эскиз (набросок в простом карандаше). Описание картинки: ...
- $50Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Создать сайт визитку для психолога с воронкой продаж услуг психолога.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Требуется создать группу иллюстраций по описанию и картинкам в едином стиле для собственной колоды Таро редкой тематики. Цена указана за один рисунок. Рисунков будет не менее 50-ти. Потребуется умение работать с орнаментом. Стиль - натурализм ...Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Объявление по продаже финансовой компании требуется разместить в сети на досках и периодически поднимать.Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется делать авторские рисунки в одном стиле для группы ВК раз в 2-4 недели. Тема: Африканский Шаманизм. Примеры работ есть. Сопровождение художника. Цена за одну картинку.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуется переделать устаревшую страницу на веб-портале. В портале все страницы имеют индивидуальный дизайн. Поэтому странице потребуется индивидуальный дизайн и красивые кнопки.Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Требуется сайт одностраничник с воронкой продаж услуг по магии, наборов с ингредиентами по самостоятельным занятиям магией. Домен и хостинг есть. Пример сайта http://vorozheya-marianna.ru/Сайты «под ключ»43 заявкиЗакрыт9 лет назад