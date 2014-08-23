Хороший исполнитель. Делает всё в срок и даже быстрее. Соблюдает соотношение "цена-качество". Проявляет инициативу. Без вопросов делает исправления. Высылает видео по работе на Joomla. Легко можно вносить исправления на сайт самостоятельно. Главное, Роман делает вначале работу, затем сдаёт и затем Вы оплачиваете работу. На мой взгляд очень удобно и главное, быстро! Спасибо Роману за сотрудничество. Буду обращаться ещё.