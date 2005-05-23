Требуется перенос контента с информационного спортивного сайта, созданного на Bitrix, на новый сайт на WordPress. Задача включает перенос 3888 новостей, 102 разделов и 727 элементов турниров, 849 разделов фото с 19234 элементами, а также около 1000 записей блога. Форум необходимо перенести в архив.