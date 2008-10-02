Очень срочно! Доработка магазина Joomla 1.0x+Virtuemart 1.10 ТЗ во вложении. Требуются ответственные люди, сумеющие начать работу "прямо сейчас". При положительном сотрудничестве возможна дальнейшая работа.
- $500Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется адекватный и ответственный програмист, свободно разбирающийся в Joomla и Virtuemart. Перечень доработок содержится в ТЗ (во вложении). Просьба пионеров не писать и "all in one" услуг не предлагать. Есть конкретное ТЗ, высказывайтесь по нему. Спасибо ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $20
Нужно сделать слайдшоу на флеш. Требования: 1. Красиво 2. Фон прозрачный 3. Перетекание из фото в фото плавное и красивое 4. Подобрать рамку для фото исходя из дизайна сайта (блеск, звезды..) 5. Размер фиксирован 6. Исходники (swf+fla) 7. Срок ограничен сутками максимум Фото ...Баннеры1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $250
Необходимо доработать функции магазина Платформа Joomla 1.012+Virtuemart 1.015 1. Сортировка товаров в категории по определенному параметру. Должна быть возможность указания параметров из дропдаун меню при добавлении товара. Значения параметров для товаров задаются в админке. Отдельно сделать возможность ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется человек, разбирающийся в CMS Joomla. Необходима доработка системы управления пользователями. Исходная версия Joomla – 1.0.12. Возможна покупка готового решения (или адаптация) для другой платформы. Основные моменты для доработки: Персональная страница для каждого пользователя после входа на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад