Lawyer707

Гость Lawyer707

 
39 летРоссия/Рязань
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Доработка магазина на Virtuemart

    $500

    Очень срочно! Доработка магазина Joomla 1.0x+Virtuemart 1.10 ТЗ во вложении. Требуются ответственные люди, сумеющие начать работу "прямо сейчас". При положительном сотрудничестве возможна дальнейшая работа.

    JoomlaVirtuemart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка работающего магазина Virtuemart+Joomla

    $250

    Требуется адекватный и ответственный програмист, свободно разбирающийся в Joomla и Virtuemart. Перечень доработок содержится в ТЗ (во вложении). Просьба пионеров не писать и "all in one" услуг не предлагать. Есть конкретное ТЗ, высказывайтесь по нему. Спасибо ...

    JoomlaVirtuemart
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Слайдшоу на FLASH

    $20

    Нужно сделать слайдшоу на флеш. Требования: 1. Красиво 2. Фон прозрачный 3. Перетекание из фото в фото плавное и красивое 4. Подобрать рамку для фото исходя из дизайна сайта (блеск, звезды..) 5. Размер фиксирован 6. Исходники (swf+fla) 7. Срок ограничен сутками максимум Фото ...

    Дизайн сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка Virtuemart+Joomla (СРОЧНО!)

    $250

    Необходимо доработать функции магазина Платформа Joomla 1.012+Virtuemart 1.015 1. Сортировка товаров в категории по определенному параметру. Должна быть возможность указания параметров из дропдаун меню при добавлении товара. Значения параметров для товаров задаются в админке. Отдельно сделать возможность ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка Joomla или готовое решение для биллинга

    $100

    Требуется человек, разбирающийся в CMS Joomla. Необходима доработка системы управления пользователями. Исходная версия Joomla – 1.0.12. Возможна покупка готового решения (или адаптация) для другой платформы. Основные моменты для доработки: Персональная страница для каждого пользователя после входа на ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад