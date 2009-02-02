Доработка магазина на Virtuemart

$500
Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки186 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Очень срочно!

Доработка магазина Joomla 1.0x+Virtuemart 1.10

ТЗ во вложении. Требуются ответственные люди, сумеющие начать работу "прямо сейчас".

При положительном сотрудничестве возможна дальнейшая работа.

Virtuemart
15 лет назад
Lawyer707
Гость 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создать копию магазина

    $250

    Нужен интернет-магазин с дизайном и основными функциями www.modernfurniture.com, но на русском языке. Оплата - нал, и с помощью пластиковых карточек. Один товар может иметь несколько фотографий. Продажа - по городам Одесса, Киев, Днепропетровск, Запорожье. Структура категорий и обязательные поля ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Ммодуль shop-script

    1.Подарочные сертификаты, которые дают скидки 2.При регистрации введя индекс поля область и город заполнились автоматом 3.На главной где спецпредложения вывод товара был из базы а не устанавливать вручную + чтоб менялось само, при открытии или обновлении страницы

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен интернет-магазин

    $250

    Нужен магазин для одного товара. Корзинки не надо. Каталога не надо Наличие системы управления контентом обязательно. Наличие возможности оставлять комментарии и отзывы о товаре Всё наполнение состоит из материалов которые я предоставлю лично ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНОЕ ДИЗАЙН Мне нужен постмодернизм, а-ля Ван ...

    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • SmartXenon

    Интернет-магазин Ксенонового и доп.оборудования для любого автомобиля

    Интернет-магазины18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа для специалиста по VAMSHOP

    $20

    Нужно выполнить работу по магазину на VAMSHOP также отдельно если такое можете реализовать нужно чтобы покупатель мог предложить свою цену на товар а я мог согласиться на нее и эта цена чтобы была у него ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать электронный каталог товаров в html

    $250

    Нужно создать электронный каталог товаров в html – по функционалу аналог www.mybusinesscatalog.com. по дизайну (интерфейсу) – удобный, понятный, привлекательный. либо как вариант в виде интернет-магазина работающий в браузере на локальной машине, без установки с диска В нем ...

    HTML
    Интернет-магазины2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад