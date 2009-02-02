Доработка магазина на Virtuemart

Нужен интернет-магазин на готовом движке и можно с готовым шаблоном. Жду цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Очень срочно!
Доработка магазина Joomla 1.0x+Virtuemart 1.10
ТЗ во вложении. Требуются ответственные люди, сумеющие начать работу "прямо сейчас".
При положительном сотрудничестве возможна дальнейшая работа.
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