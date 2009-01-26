Ммодуль shop-script

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки113 просмотров
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1.Подарочные сертификаты, которые дают скидки

2.При регистрации введя индекс поля область и город заполнились автоматом

3.На главной где спецпредложения вывод товара был из базы а не устанавливать вручную + чтоб менялось само, при открытии или обновлении страницы

15 лет назад
skiner1
Skiner Skiner 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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