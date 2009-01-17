Установка и-магазина на osCommerce

ТЗ нет, есть только мое видение как это должно работать и выглядеть, т.е. ТЗ "на пальцах". Данный магазин будет частью уже существующего проекта. Магазин должен быть с функцией регистрации продавцов, указании продавцом способа доставки, коментарии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется обновить дизайн магазина на движке osCommerce. Дизайн готов. Необходима порезка и настройка скрипта под новый дизайн. Приветствуется опыт установки и тонкой настройки osCommerce в части приема платежей по Украине.
- Похожие заказы
- $1000Интернет-магазины36 заявокЗакрыт15 лет назад
Поставить магазин с корзиной, оплатой, статьями, поиском больше ничего не требуется пишем цену, срокиИнтернет-магазины16 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать модуль - шлюз для различных платежных систем и оплата кредитной картой под OsCommerce либо для собственной CMS. Фактически необходимо формирования корзины предоставить пользователю выбор метода оплаты, далее обмен данными с платежной ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Необходимо прикрутить модуль оплаты 2Checkout к сайту. Всего 4 товара.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт15 лет назад
+ подправить сам сайт, поскольку при переходе от хостера выдает ошибки и не встает нормально. Бюджет небольшой, оплата сразу же по факту выполнения. Те, кто работает по предоплате просьба не беспокоиться. Сроки до конца недели, ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть тэмплэйт - http://osc3.template-help.com/osc_22552/index.php (может другой но очень похожий) покупаться он не будет - вот что есть, то есть... Привязать оскомерц надо русскую версию. Позже за отдельные деньги возможно будут не маленькие доработки, если сможете их ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Создать интернет магазин по ТЗ.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $500
Требуется создать интернет магазин с возможностью выгрузки многих поставщиков (а дальше происходит групировка по товарам, а также выбор идеального поставщика - одним словом тоже что и pds-price только реализовано в Web в админ часте) Интересуют ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Необходимо добавить скрипт магазина на сайт компьютерной техники pc-help.sumy.ua приоритеты:качество, цена (минимальные затраты) продолжение сотрудничества для улучшения проектаИнтернет-магазины14 заявокЗакрыт15 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо сделать интернет-магазин компьютерной техники, с возможностью интеграции его на различных сайтах. изначально ориентируем размещение на http://pc-help.sumy.ua и http://etmi.sumy.org цены и срокиИнтернет-магазины11 заявокЗакрыт15 лет назад