Оскомерц + темплейт

$50
Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок167 просмотров
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Есть тэмплэйт - http://osc3.template-help.com/osc_22552/index.php (может другой но очень похожий) покупаться он не будет - вот что есть, то есть...

Привязать оскомерц надо русскую версию.

Позже за отдельные деньги возможно будут не маленькие доработки, если сможете их осилить. Не сможете, так не сможете. Это не критично в данный момент.

Оплата только wmr! сумма согласуется сразу.

Указывайте сроки и стоимость.

15 лет назад
Amend
Денис 
51 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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