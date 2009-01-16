Оскомерц + темплейт

Нужен пхп програмист для настройки магазинов на магенто комерц под настройкой подразумевается: локализация и прикручивания разных модулей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть тэмплэйт - http://osc3.template-help.com/osc_22552/index.php (может другой но очень похожий) покупаться он не будет - вот что есть, то есть...
Привязать оскомерц надо русскую версию.
Позже за отдельные деньги возможно будут не маленькие доработки, если сможете их осилить. Не сможете, так не сможете. Это не критично в данный момент.
Оплата только wmr! сумма согласуется сразу.
Указывайте сроки и стоимость.
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