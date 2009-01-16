Добавить инет магазин к сайту на Джумле

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок199 просмотров
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+ подправить сам сайт, поскольку при переходе от хостера выдает ошибки и не встает нормально. Бюджет небольшой, оплата сразу же по факту выполнения. Те, кто работает по предоплате просьба не беспокоиться. Сроки до конца недели, цену жду в личку. Сегодня вечером выбираю исполнителя.

15 лет назад
Axell07
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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