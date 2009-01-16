Магазин по продаже мобильных телефонов

ТЗ нет, есть только мое видение как это должно работать и выглядеть, т.е. ТЗ "на пальцах". Данный магазин будет частью уже существующего проекта. Магазин должен быть с функцией регистрации продавцов, указании продавцом способа доставки, коментарии к продавцам и к телефонам и т.д. Более подробно объясню по емайл или icq.

Немного добавлю информации. Это не стандартный магазин, в том плане, что наполнение контента должно происходить автоматически, а не так чтобы продавец добавлял телефон. Надо будет писать с нуля.