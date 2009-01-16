Шлюзы платежных систем

Есть тэмплэйт - http://osc3.template-help.com/osc_22552/index.php (может другой но очень похожий) покупаться он не будет - вот что есть, то есть... Привязать оскомерц надо русскую версию. Позже за отдельные деньги возможно будут не маленькие доработки, если сможете их ...