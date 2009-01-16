Необходимо разработать модуль - шлюз для различных платежных систем и оплата кредитной картой под OsCommerce либо для собственной CMS. Фактически необходимо формирования корзины предоставить пользователю выбор метода оплаты, далее обмен данными с платежной ...
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