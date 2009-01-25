Работа для специалиста по VAMSHOP

Нужно выполнить работу по магазину на VAMSHOP

также отдельно если такое можете реализовать нужно чтобы покупатель мог

предложить свою цену на товар а я мог согласиться на нее и эта цена чтобы

была у него потом в чекауте. Такое есть на ebay и называется best offer

смотрите скриншот 005 в приложении. Если такое можно сделать

сообщите сколько ето будет стоить

Желающие заняться присылайте примеры работ по магазинам на движке VAMSHOP

оплата webmoney

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