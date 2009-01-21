Реализовать прием платежей с пластика VISA и т.д.

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Компания интернет оператор. Необходима реализация возможности для абонентов пополнять счета с пластиковых карт.

Нужно выбрать систему по приему платежей 2checkout, paypal и т.д., обосновать преимущество той или иной.

База mysql.

Модуль по приему платежей на perl.

13 лет назад
samid
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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