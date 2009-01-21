Магазин на Magento,PHP5(OOP),MySQL,(X)HTML(div)CSS

Ищу разработчика для программирования шопа на Magento ( http://www.magentocommerce.com/ru ).

Вы должны отлично знать PHP5 (+OOP), MySQL 5.x, (X)HTML (div-ный, валидированный), CSS и обладать опытом работы с Magento.

Дизайн предоставлю, примерная функциональность будет как у этого шопа:

http://cms.template-help.com/magento_22457/

В основном стандартные features, может надо прикрутить пару extensions.

Для оплаты кредитными карточками я уже сделал extension.

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ОБЯЗАТЕЛьНО называйте Ваши цены и сроки.

Не пишите в личку, оставляйте Ваши предложения здесь!

Оплата по факту.

Magento более или менее стандартный, может с парой addon-ов - поэтому заоблачных сроков и цен давать не надо!