Создать электронный каталог товаров в html

$250
Интернет-магазиныЗавершен5 заявок530 просмотров
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Нужно создать электронный каталог товаров в html – по функционалу аналог www.mybusinesscatalog.com.

по дизайну (интерфейсу) – удобный, понятный, привлекательный.

либо как вариант в виде интернет-магазина работающий в браузере на локальной машине, без установки с диска

В нем должно присутствовать следующее:

•Удобная навигация по электронному каталогу: минимальное количество органов управления, не использование усложненных систем меню и диалогов, так, чтобы все что нужно, пользователь видел на экране.

•Легко воспринимаемый обычными пользователями (интуитивно понятный) интерфейс электронного каталога

•Адекватная система поиска информации в электронном каталоге

•Возможность работы с каталогом без инсталляции электронного каталога или его части на жесткий диск

По функциональному исполнению:

Главная страница (загрузочная для всего каталога, в которой есть удобное графическое или флеш меню каталога, кнопки: доставка, оплата, о продукции, корзина, блог – специальные предложения, полезная информация, поиск товара по параметрам)

Шаблон страницы для вставки текстовой информации (доставка, оплата и тп.)

Шаблон страницы товара (фото товара, описание, цена, возможность положить товар в корзину )

Шаблон страницы корзина (с возможностью автоматической отправкой на почту и распечаткой на бланке)

Функция:

Выгрузка прайса Распечатка любого товара

Интерфейс/дизайн

Удобный и приятный для пользователя, минимум текста на главной странице, максимум графики или флеш.

Направленность каталога: парфюмерия, косметика, подарки и др. полезные вещи  Поэтому без всякой тематики.

Основной пользователь – женщины 70% – поэтому легкость в цветовом исполнении и плавность линий (узоры, цветы, бабочки и пр. что радует женский глаз – только как плюс)

HTML
15 лет назад
Denis007
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
Dizzyco
Андрей 
54 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад
$210
16 дней
Фрилансер, который может объяснить, как он будет реализовывать проект, предложить несколько вариантов решения. Индивидуальный подход к задаче. Приятно было общаться.
Внимательный к мелочам и ответственный человек. Очень порядочный.
Ent-ch
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$150
7 дней
Работа сделана полностью, все замечания и доработки были учтены и исправлены. Владимир, изначально предложил интересный технический вариант исполнения задания, на который был в последствии наложен дизайн каталога. Большое спасибо за работу, при необоходимости буду обращаться и далее.
Конструктивное и продолжительное сотрудничество. Приятный в общении человек. Рекомендую.
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