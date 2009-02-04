Компания интернет оператор. Необходима реализация возможности для абонентов пополнять счета с пластиковых карт. Нужно выбрать систему по приему платежей 2checkout, paypal и т.д., обосновать преимущество той или иной. База mysql. Модуль по приему платежей на perl.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать электронный каталог товаров в html – по функционалу аналог www.mybusinesscatalog.com.
по дизайну (интерфейсу) – удобный, понятный, привлекательный.
либо как вариант в виде интернет-магазина работающий в браузере на локальной машине, без установки с диска
В нем должно присутствовать следующее:
•Удобная навигация по электронному каталогу: минимальное количество органов управления, не использование усложненных систем меню и диалогов, так, чтобы все что нужно, пользователь видел на экране.
•Легко воспринимаемый обычными пользователями (интуитивно понятный) интерфейс электронного каталога
•Адекватная система поиска информации в электронном каталоге
•Возможность работы с каталогом без инсталляции электронного каталога или его части на жесткий диск
По функциональному исполнению:
Главная страница (загрузочная для всего каталога, в которой есть удобное графическое или флеш меню каталога, кнопки: доставка, оплата, о продукции, корзина, блог – специальные предложения, полезная информация, поиск товара по параметрам)
Шаблон страницы для вставки текстовой информации (доставка, оплата и тп.)
Шаблон страницы товара (фото товара, описание, цена, возможность положить товар в корзину )
Шаблон страницы корзина (с возможностью автоматической отправкой на почту и распечаткой на бланке)
Функция:
Выгрузка прайса Распечатка любого товара
Интерфейс/дизайн
Удобный и приятный для пользователя, минимум текста на главной странице, максимум графики или флеш.
Направленность каталога: парфюмерия, косметика, подарки и др. полезные вещи Поэтому без всякой тематики.
Основной пользователь – женщины 70% – поэтому легкость в цветовом исполнении и плавность линий (узоры, цветы, бабочки и пр. что радует женский глаз – только как плюс)
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