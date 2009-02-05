Джумла.Убрать некоторые поля при регистрации.

ТЗ нет, есть только мое видение как это должно работать и выглядеть, т.е. ТЗ "на пальцах". Данный магазин будет частью уже существующего проекта. Магазин должен быть с функцией регистрации продавцов, указании продавцом способа доставки, коментарии ...