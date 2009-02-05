Джумла.Убрать некоторые поля при регистрации.

$50
Интернет-магазиныЗавершен9 заявок245 просмотров
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Нужен человек который уберёт не нужные поля при регистрации и сделает возможность заказов без регистрации.

Движок Joomla

15 лет назад
bomberusss
Ддд 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
Dima-exe
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Работой полностью доволен. Дмитрий задание понял налету и всё сделал грамотно и чётко.
Хорошее сотрудничество - это всегда шаг к новому сотрудничеству. Так и в этом случае! Остались очень довольные друг другом.
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