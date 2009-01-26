Нужен интернет-магазин

$250
Интернет-магазиныЗакрыт14 заявок372 просмотра
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Нужен магазин для одного товара.

Корзинки не надо.

Каталога не надо

Наличие системы управления контентом обязательно.

Наличие возможности оставлять комментарии и отзывы о товаре

Всё наполнение состоит из материалов которые я предоставлю лично

ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНОЕ ДИЗАЙН

Мне нужен постмодернизм, а-ля Ван Гог, который завязан на товар

Готов работать с новичком.

Всегда рад встретится и обговорить проект/уточнить ТЗ

15 лет назад
tenebran
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад