Компания интернет оператор. Необходима реализация возможности для абонентов пополнять счета с пластиковых карт. Нужно выбрать систему по приему платежей 2checkout, paypal и т.д., обосновать преимущество той или иной. База mysql. Модуль по приему платежей на perl.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Готовое решение для создания интернет магазина. Также требуется дизайн и лого
- Похожие заказы
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад
1.Подарочные сертификаты, которые дают скидки 2.При регистрации введя индекс поля область и город заполнились автоматом 3.На главной где спецпредложения вывод товара был из базы а не устанавливать вручную + чтоб менялось само, при открытии или обновлении страницыИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужен магазин для одного товара. Корзинки не надо. Каталога не надо Наличие системы управления контентом обязательно. Наличие возможности оставлять комментарии и отзывы о товаре Всё наполнение состоит из материалов которые я предоставлю лично ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНОЕ ДИЗАЙН Мне нужен постмодернизм, а-ля Ван ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт15 лет назад
Интернет-магазин Ксенонового и доп.оборудования для любого автомобиляИнтернет-магазины18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Нужно выполнить работу по магазину на VAMSHOP также отдельно если такое можете реализовать нужно чтобы покупатель мог предложить свою цену на товар а я мог согласиться на нее и эта цена чтобы была у него ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужен человек который уберёт не нужные поля при регистрации и сделает возможность заказов без регистрации. Движок JoomlaИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $500
Натянуть шаблон на vamshop и настроить.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $250
Нужно создать электронный каталог товаров в html – по функционалу аналог www.mybusinesscatalog.com. по дизайну (интерфейсу) – удобный, понятный, привлекательный. либо как вариант в виде интернет-магазина работающий в браузере на локальной машине, без установки с диска В нем ...Интернет-магазины2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $70
Нужно интегрировать готовую верстку в WebasystИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт15 лет назад
Ищу разработчика для программирования шопа на Magento ( http://www.magentocommerce.com/ru ). Вы должны отлично знать PHP5 (+OOP), MySQL 5.x, (X)HTML (div-ный, валидированный), CSS и обладать опытом работы с Magento. Дизайн предоставлю, примерная функциональность будет как у этого шопа: http://cms.template-help.com/magento_22457/ В ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт15 лет назад