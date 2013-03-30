Lenkonst

Константин Левитский Lenkonst

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
разработка сайтов /Сайт "под ключ" / Копирайтинг /Флеш-сайты /Wap/PDA-сайты

Здраствуйте уважаемые заказчики.

Хочу предложить вам свои услуги. "я бы переделал и сделал", занимаюсь созданием сайтов под ключ, дизайном и версткой. Работую с 1С-Битрикс и Drupal.

Обеспечу качественное выполнение работы в срок.

Для обсуждения заказов обращайтесь:

mail:[email protected]

ICQ:609334952

DrupalКопирайтинг для сайтаБитрикс1С-Битрикс

  • Доработки (Opencart)

    ТЗ для сайта shop.kites.ru 1. Косяк с Фильтром. Когда заходишь в один из шести основных разделов, необходимо отображать не все опции в фильтре, а только: Цена, Производитель, Год 2. Когда заходишь в один из внутренних разделов внтури ...

    OpenCartКарточки товаров
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доделка парсера (Joomla)

    Задача состоит в том, чтобы спарсить товары с трёх магазинов msk.arti-m.ru www.ruspodarky.ru/ www.lafarg.ru/ важно : корректное отображение картинок (одинаковых размеров и с возможностью увеличение при нажатии на нее как в каталоге так и в карточке ...

    JoomlaКарточки товаров
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Joomla 2.5 + Yandex API 2.0

    $250

    Сейчас списки дилеров и представителей ручками забиваются. Необходимо запросом к базе данных вытащить все нужные данные и сформировать аналогичные таблицы. Дополнительно в каждой ячейке должна добавляться ссылка "см.на карте", в которой передаётся индификатор метки. При нажатие на ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Onik
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Доработки (Opencart)
Приятно было работать с данным заказчиком!
Неплохая работа, все очень четко, в оговоренный срок и без проблем. Пожалуй один из немногих специалистов, которого можно охарактеризовать как профессионала и без опаски за свою репутацию рекомендовать своим коллегам.
Ответный отзыв