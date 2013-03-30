ТЗ для сайта shop.kites.ru 1. Косяк с Фильтром. Когда заходишь в один из шести основных разделов, необходимо отображать не все опции в фильтре, а только: Цена, Производитель, Год 2. Когда заходишь в один из внутренних разделов внтури ...