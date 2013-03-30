ТЗ для сайта shop.kites.ru 1. Косяк с Фильтром. Когда заходишь в один из шести основных разделов, необходимо отображать не все опции в фильтре, а только: Цена, Производитель, Год 2. Когда заходишь в один из внутренних разделов внтури ...
Здраствуйте уважаемые заказчики.
Хочу предложить вам свои услуги. "я бы переделал и сделал", занимаюсь созданием сайтов под ключ, дизайном и версткой. Работую с 1С-Битрикс и Drupal.
Обеспечу качественное выполнение работы в срок.
Для обсуждения заказов обращайтесь:
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Задача состоит в том, чтобы спарсить товары с трёх магазинов msk.arti-m.ru www.ruspodarky.ru/ www.lafarg.ru/ важно : корректное отображение картинок (одинаковых размеров и с возможностью увеличение при нажатии на нее как в каталоге так и в карточке ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $250
Сейчас списки дилеров и представителей ручками забиваются. Необходимо запросом к базе данных вытащить все нужные данные и сформировать аналогичные таблицы. Дополнительно в каждой ячейке должна добавляться ссылка "см.на карте", в которой передаётся индификатор метки. При нажатие на ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад