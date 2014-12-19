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Добрый день! Нам нужно создать шаблон письма для e-mail рассылки новостей. Текст письма будет меняться каждую неделю. Нужен шаблон для самостоятельной работы и изменения текста. Для рассылки используем сервис mailchimp.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Срочно нужен специалист! На данный момент у нас уже есть сайт интернет магазина www.srlz.ru/shop Нам нужно его доделать, внести изменения, откорректировать. Сайт сделан в bitrix. Нужно: ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Срочно нужен специалист! На данный момент у нас уже есть сайт интернет магазина.srlz.ru/shop Нам нужно его доделать, внести изменения, откорректировать. Сайт сделан в bitrix. Нужно: ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
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