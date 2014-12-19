Lesgrup

Владислав Lesgrup

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • HTML шаблон E-mail рассылки

    Добрый день! Нам нужно создать шаблон письма для e-mail рассылки новостей. Текст письма будет меняться каждую неделю. Нужен шаблон для самостоятельной работы и изменения текста. Для рассылки используем сервис mailchimp.

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать сайт

    Добрый день! Срочно нужен специалист! На данный момент у нас уже есть сайт интернет магазина www.srlz.ru/shop Нам нужно его доделать, внести изменения, откорректировать. Сайт сделан в bitrix. Нужно: ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта_интернет магазин

    Добрый день! Срочно нужен специалист! На данный момент у нас уже есть сайт интернет магазина.srlz.ru/shop Нам нужно его доделать, внести изменения, откорректировать. Сайт сделан в bitrix. Нужно: ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад