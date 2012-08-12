Всем привет учился на программиста, также учился и работал

сисадмином. Являюсь администратором нескольких групп вконтакте.

Последнее время решил посвятить себя дизайну сайтов, и изучением flash-технологий.

Владею - Photoshop, Autocad, Adobe Flash, SteinBerg WaveLab и д.р.

Занимался дизайном, версткой сайтов.

Созданием флэш-анимаций, и музыки.

Не придерживаюсь шаблонных стандартов.

Любое произведение искусства должно быть уникальным.