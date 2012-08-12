Всем привет учился на программиста, также учился и работал
сисадмином. Являюсь администратором нескольких групп вконтакте.
Последнее время решил посвятить себя дизайну сайтов, и изучением flash-технологий.
Владею - Photoshop, Autocad, Adobe Flash, SteinBerg WaveLab и д.р.
Занимался дизайном, версткой сайтов.
Созданием флэш-анимаций, и музыки.
Не придерживаюсь шаблонных стандартов.
Любое произведение искусства должно быть уникальным.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Игровой образ100 просмотров
- Игровой образ101 просмотр
- Анимация картинки во flash130 просмотров
- Клановый сайт espoRt Russia Team/Russ123 просмотра
- Баннер для клана - игра Counter Strike132 просмотра
- Филиал косметической фирмы - mirra166 просмотров
- Клановый сайт club x-maf153 просмотра
- Игра Пятнашки162 просмотра
- Аватар для приложения вконтакте143 просмотра
Анимация
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Баннеры
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Дизайн интерфейсов и игр
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Дизайн сайтов
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Иконки и Пиксель-арт
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