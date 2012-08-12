Lexsi

Александр Беляев Lexsi

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Всем привет учился на программиста, также учился и работал

сисадмином. Являюсь администратором нескольких групп вконтакте.

Последнее время решил посвятить себя дизайну сайтов, и изучением flash-технологий.

Владею - Photoshop, Autocad, Adobe Flash, SteinBerg WaveLab и д.р.

Занимался дизайном, версткой сайтов.

Созданием флэш-анимаций, и музыки.

Не придерживаюсь шаблонных стандартов.

Любое произведение искусства должно быть уникальным.

Верстка сайтаДизайн сайтаFlashAutoCADPhotoshop
Анимация
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $15
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $40
от 3 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга