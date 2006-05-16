Портал интернет библиотеки. Мы ищем студию, которая смогла бы создать портал интернет библиотеки. Есть множество интересных идей которые хотелось бы реализовать. Немного о проекте: - Графика: не тяжелая, так как проект информационный, но оригинальная запоминающаяся, имеющая свой стиль. Для ...