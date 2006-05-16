Lordik

Гость Lordik

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Доработка сайта на DLE

    $500

    Среди задач: 1. Обновление движка DLE до версии 6.х ( с 5 ) 2. Создание 3-ех граберов для 2-ух сайтов, и перенос инфы на наш портал ( фото, файлы, текст ) 3. Установка чата и форума SMF 4. Установка ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дальнейшее развитие Портала. ASP.NET+AJAX+MSSQL200

    $3000

    Дальнейшее развитие Портала. ASP.NET+AJAX+MSSQL2005 Вводная: Имеется работающий портал написаный на ASP.NET+MsSQL2005. Требуется: 1. Оптимизация БД и структур запросов портала. Поиск узких мест и их решения. Портал должен держать 50к пользователей в сутки. Нужен профессионал DBA. Оптимизация движка сайта. 2. Дебагинг. ...

    Ajax
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Удаленная администрация сервера

    Требуется сисадмин для удаленной администрации сервера Win2003 St/IIS/Ms.SQL2005. Сервер только куплен, поставлены только Windows i SQL. Требуется ПРОФФЕСИОНАЛ который сможит максимально грамотно подготовить машину перед установкой в дата центр к провайдеру. Настройки безопасности, производительности. мониторинга, бэкапа и так ...

    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется дизайн сайта приколов, анекдотов и т.д.

    $150

    Требуется дизайн сайта приколов, анекдотов, забавного видео и т.д. Сайт наподобе _http://fishki.net, _http://webpark.ru Требется толко дизайн в PSD , для движка будет нанят отдельный человек. Если можите сверстать валидно на дивах - тоже хорошо. Саиту хотелось ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка PSD макета магазина кальянов.

    $200

    Разработка PSD макета магазина кальянов. Уровень работы примерно как http://www.southsmoke.com/ В состав работ входит: дизайн гланой страницы, дизайн банера и кнопки, лого для сайта и бланк для прайса/документации. Возможно небольшой флеш (анимация лого и пунктов меню). Сроки работ ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно создать HYIP проект под ключ.

    $100

    Нужно создать HYIP проект под ключ. Что есть: 1. HYIP скрипт 2. Хостинг. Что требуется: 1. Разарботка дизайна для сайта. 2. Инсталляция скрипта на хостинге (тестирование, отработка) 3. Интеграция дизайна в скрипт Требования к дизайну: 1. Ориентир на англоязычное население. 2. Интуитивно понятный ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Портал интернет библиотеки

    $2500

    Портал интернет библиотеки. Мы ищем студию, которая смогла бы создать портал интернет библиотеки. Есть множество интересных идей которые хотелось бы реализовать. Немного о проекте: - Графика: не тяжелая, так как проект информационный, но оригинальная запоминающаяся, имеющая свой стиль. Для ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    18 лет назад