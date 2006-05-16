Среди задач: 1. Обновление движка DLE до версии 6.х ( с 5 ) 2. Создание 3-ех граберов для 2-ух сайтов, и перенос инфы на наш портал ( фото, файлы, текст ) 3. Установка чата и форума SMF 4. Установка ...
- $500Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $3000
Дальнейшее развитие Портала. ASP.NET+AJAX+MSSQL2005 Вводная: Имеется работающий портал написаный на ASP.NET+MsSQL2005. Требуется: 1. Оптимизация БД и структур запросов портала. Поиск узких мест и их решения. Портал должен держать 50к пользователей в сутки. Нужен профессионал DBA. Оптимизация движка сайта. 2. Дебагинг. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется сисадмин для удаленной администрации сервера Win2003 St/IIS/Ms.SQL2005. Сервер только куплен, поставлены только Windows i SQL. Требуется ПРОФФЕСИОНАЛ который сможит максимально грамотно подготовить машину перед установкой в дата центр к провайдеру. Настройки безопасности, производительности. мониторинга, бэкапа и так ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $150
Требуется дизайн сайта приколов, анекдотов, забавного видео и т.д. Сайт наподобе _http://fishki.net, _http://webpark.ru Требется толко дизайн в PSD , для движка будет нанят отдельный человек. Если можите сверстать валидно на дивах - тоже хорошо. Саиту хотелось ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Разработка PSD макета магазина кальянов. Уровень работы примерно как http://www.southsmoke.com/ В состав работ входит: дизайн гланой страницы, дизайн банера и кнопки, лого для сайта и бланк для прайса/документации. Возможно небольшой флеш (анимация лого и пунктов меню). Сроки работ ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужно создать HYIP проект под ключ. Что есть: 1. HYIP скрипт 2. Хостинг. Что требуется: 1. Разарботка дизайна для сайта. 2. Инсталляция скрипта на хостинге (тестирование, отработка) 3. Интеграция дизайна в скрипт Требования к дизайну: 1. Ориентир на англоязычное население. 2. Интуитивно понятный ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Портал интернет библиотеки. Мы ищем студию, которая смогла бы создать портал интернет библиотеки. Есть множество интересных идей которые хотелось бы реализовать. Немного о проекте: - Графика: не тяжелая, так как проект информационный, но оригинальная запоминающаяся, имеющая свой стиль. Для ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт18 лет назад