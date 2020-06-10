Luckysting

Специалист по базам данных, fullstack web разработке и AI решениям.

О себе

﻿Я студент 4-го курса Политехнического университета Петра Великого в Санкт-Петербурге. Работаю по специальности программиста 4 года. В основном специализируюсь на web, с 2019 года работаю в сфере разработки микропроцессорных интеллектуальных устройств: робототехника и обучаемые устройства. ﻿

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﻿Принципиально берусь только за интересные для себя проекты, однако каждый из них воспринимаю как личную задачу и цель. Даю гарантию на поддержку и бесплатное устранение ошибок.

Стак технологий

Frontend: Vue.js, Quasar, JQuery, Native JavaScript, Webpack;

Backend: Node.js SSR, Koa.js, Express.js, Python3 Django 2.0;

DevOps: Docker, Nginx,

Desktop: Electron.js, QT5;

Встраиваемое ПО: STM32, ESP32, Arduino;

AI: Python Keras;

Базы данных: Oracle, MariaDB, PostgreSQL, MongoDB, SQLite.