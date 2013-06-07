Необходимо заполнить группу facebook реальными подписчиками возрастом 18+, регион США, в течение месяца - 500 участников.
- $100Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Наполнить участниками, с выборкой по возрасту от 18, регион США. https://www.facebook.com/lcigs Подробности в ЛС. p.s желательно приват24 и исполнитель с Украины.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Записать фразы для интернет-магазина. Женский приятный голос. Фразы: 1.Вы позвонили в интернет-магазин Наматрасник. Пожалуйста, оставайтесь на линии. 2.Вы позвонили в магазин запчастей Аутек. Пожалуйста, оставайтесь на ...Озвучивание1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Обработать фотографию товара для интернет-магазина. Фон белый, тень от товара по возможности. Желательно портфолио с примерами таких работ.Обработка фотографий3 исполнителяЗавершен11 лет назад
Для начала 13 изображений, потом для всего сайта, категорий: 1.Детская мебель 2.Компьютерные столы 3.Корпусная мебель 4.Матрасы 5.Мягкая мебель 6.Офисная мебель 7.Плетеная мебель 8.Садово-парковая мебель 9.Свет 10.Спальни 11.Столовая группа 12.ТВ тумбы 13.Шкафы-купе ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Ключевые слова: мебельный + ядро предложенное вамиПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен копирайтер для написания пресс релиза о интерент-магазине мебели. Количество 5 статей, объемом 1500-2000 зн. Желательно с опытом и примерами.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $300
Настроить рекламную компанию Адвордс для интернет-магазина.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Для ИМ мебели, нарисовать статический баннер размером 710х200. Выбрать 3-4 офисных кресла, разного плана, на сайте. Текст: более 400 кресел, самый большой выбор.Завершен12 лет назад
- $10
Для ИМ мебели, нарисовать статический баннер размером 700х350. Фото кровати-машины в прикрепленных файлах, Текст: все лучшее детям! -45% , еще можно указать старую цену 11 308, новая 6220!Завершен12 лет назад
- $120
Разработка логотипа для интернет-магазина мебелиЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Нарисовать статический баннер размером 700х453 . Фото стола в прикрепленных файлах.Стулья с баннера убрать! Идея баннера: подарок на 8 марта, получи скидку 18%(восьмерку можно выделить), старая цена 1669 - новая ...Завершен12 лет назад
Отрисовка 2 статистических баннеров (пример в приложение) на постоянной основе, для ИМ мебели. Размер баннеров 700х453Завершен12 лет назад