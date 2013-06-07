Meblex

Андрей Meblex

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
день назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Обработка фото товара для ИМ
Все на высшем уровне.
Быстро, дешево... Рекомендую.
Ответный отзыв
hennedy
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$300
10 баллов
11 лет назад
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Хороший заказчик. Рекомендую!
Работу выполнил хорошо. Вежливый, лояльный и адекватный в общении. Спасибо!
Ответный отзыв
fialka-ya
Татьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Исполнитель для отрисовки статических баннеров
Отличный заказчик! Понятно и четкое описание задачи, всегда на связи для уточнение деталей.. Приятно было сотрудничать.
Татьяна прорисовала отличный баннер! Мы очень довольны и благодарны за ее труд и подход к работе. Спасибо!
Ответный отзыв
fialka-ya
Татьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать статический баннер
Отличный заказчик! Понятно и четкое описание задачи, всегда на связи для уточнение деталей.. Приятно было сотрудничать.
Татьяна прорисовала отличный баннер! Мы очень довольны и благодарны за ее труд и подход к работе. Спасибо!
Ответный отзыв
netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать статический баннер
Понравилось сотрудничество с Андреем! С постановкой задачи и оплатой все в порядке! Спасибо!
Спасибо за баннер! Все сделано оперативно и с учетом всех пожеланий.
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