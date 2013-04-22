Логотип для интернет-магазина

$120
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Завершен1 заявка136 просмотров

Разработка логотипа для интернет-магазина мебели

12 лет назад
Meblex
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
18 дней назад
12 лет назад
$120
2 дня
Идеальная работа! Всем, кто ищет долго и безрезультатно логотип с "изюминкой", советую Светлану! Заказ на разработку логотипа исполнен в кратчайшие сроки, предложено много вариантов, все запрошенные доработки выполнены, очень точно в логотипе реализована наша идеология! Очень приятно, когда человек действительно любит свою работу! Всем рекомендую!
Андрей — замечательный заказчик, отзывчивый и легкий в общении! Предоставил очень подробное тех.задание, был всегда на связи, работу оплатил в срок и с приятным бонусом. Большое спасибо! Сотрудничество прошло на волне полного понимания. Удачи вам в ваших делах!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
18 дней назад
12 лет назад

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