Логотип для интернет-магазина

Идеальная работа! Всем, кто ищет долго и безрезультатно логотип с "изюминкой", советую Светлану! Заказ на разработку логотипа исполнен в кратчайшие сроки, предложено много вариантов, все запрошенные доработки выполнены, очень точно в логотипе реализована наша идеология! Очень приятно, когда человек действительно любит свою работу! Всем рекомендую!