MukhaElena

Здравствуйте! Необходимо разработать приложение. Идея нашего проекта – здоровый образ жизни. Это приложение предназначено для спортсменов и является инструментом для поиска мест и друзей, чтобы практиковать различные виды спорта вместе. Мы хотим начать с ...
- Мобильные приложения6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен программист , WP на доработку сайта - http://optica.konimbezol.co.il/ Задачи: 1. Создать админку (регистрация 2-х категории посетителей) врачи ( зарегистрированный врач может видеть больше информации на сайте)пациенты ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сверстать квест-сайт и посадить его на движок вордпресс. ТЗ по запросу.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо доработать HTML сайт. Верстка готова. Нужно вставить тексты, картинки, связать страницы и наладить форму связи. http://booking.konimbezol.co.il/HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть макет сайта, который надо переделать под наше ТЗ. https://creativemarket.com/skrylnik/552744-Escape-Room-PSD-Template/screenshots/#screenshot2 Пишите сроки, цену.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Для ведения и раскрутки 3 групп в Фейсбуке требуется SMM-специалист. Требования: оформление, предложить стратегию, копирайтер/ тексты для постов. https://business.facebook.com/Video-Advertising-Panda-Studio-567516273380063/?business_id=571436666321357 https://www.facebook.com/uskazkivgostiah/?fref=nf Третья страница - телеканала в Израиле (в разработке).Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужна качественная озвучка видеоролика о медицинской клинике. Текст дадим. Требования: женщина, подобрать фоновую музыку.Озвучивание28 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать квест-сайт. Языки: русский, иврит. Функционал: букинг, оплата через paypal и виза транзилой. Количество страниц, описание, psd-дизайн: https://creativemarket.com/skrylnik/552744-Escape-Room-PSD-Template/screenshots/#screenshot2 Требование к букингу (букинг - это возможность резервирования времени через календарь на сайте) - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Стартует новая программа про новые технологии на Израильском телевидение. Канал транслируется в 48 странах мира с десятимиллионной аудиторией. Нужен русскоязычный сотрудник для привлечения и работы с компаниями с IT сферы. Оплата первый месяц плюс бонусирование за ...Служба поддержки29 заявокЗакрыт9 лет назад
Удалить 5D на 3 D Заменить Ашдод на Израиль ПрорисоватьЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад