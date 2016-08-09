MukhaElena

Стартует новая программа про новые технологии на Израильском телевидение. Канал транслируется в 48 странах мира с десятимиллионной аудиторией. Нужен русскоязычный сотрудник для привлечения и работы с компаниями с IT сферы. Оплата первый месяц плюс бонусирование за ...