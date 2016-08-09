MukhaElena

Елена Мукха MukhaElena

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать мобильное приложение

    Здравствуйте! Необходимо разработать приложение. Идея нашего проекта – здоровый образ жизни. Это приложение предназначено для спортсменов и является инструментом для поиска мест и друзей, чтобы практиковать различные виды спорта вместе. Мы хотим начать с ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен программист, WP

    Нужен программист , WP на доработку сайта -  http://optica.konimbezol.co.il/ Задачи: 1. Создать админку (регистрация 2-х категории посетителей) врачи ( зарегистрированный врач может видеть больше информации на сайте)пациенты ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт /6 страниц/ доработка HTML

    Необходимо доработать HTML  сайт. Верстка готова. Нужно вставить тексты, картинки, связать страницы и наладить форму связи. http://booking.konimbezol.co.il/

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен SMM-специалист

    Для ведения и раскрутки 3 групп в Фейсбуке требуется SMM-специалист. Требования: оформление, предложить стратегию, копирайтер/ тексты для постов. https://business.facebook.com/Video-Advertising-Panda-Studio-567516273380063/?business_id=571436666321357 https://www.facebook.com/uskazkivgostiah/?fref=nf Третья страница - телеканала в Израиле (в разработке).

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Озвучка видеоролика

    Нужна качественная озвучка видеоролика о медицинской клинике. Текст дадим. Требования: женщина, подобрать фоновую музыку.

    Озвучивание28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание квест-сайта

    Необходимо создать квест-сайт. Языки: русский, иврит. Функционал:  букинг,  оплата через paypal и виза транзилой. Количество страниц,  описание, psd-дизайн: https://creativemarket.com/skrylnik/552744-Escape-Room-PSD-Template/screenshots/#screenshot2 Требование к букингу (букинг - это возможность резервирования времени через календарь на сайте) - ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Работа для людей любознательных и креативных

    Стартует новая программа про новые технологии  на Израильском телевидение.   Канал транслируется в 48 странах мира с десятимиллионной аудиторией. Нужен русскоязычный  сотрудник для привлечения и работы с компаниями с IT сферы. Оплата первый месяц плюс бонусирование за ...

    Служба поддержки29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Wave-agency
Юлий 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Нужно сверстать квест-сайт и посадить его на движок вордпресс.
WordPress
Отличный заказчик! Доволен всем. Продолжаю сотрудничать, и рекомендую всем!
Спасибо агентству, сработали оперативно. Сотрудничество по этому проекту было плодотворным. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Wave-agency
Юлий 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Сайт /6 страниц/ доработка HTML
HTML
Отличный Заказчик!Будем рады Сотрудничеству!
Отличная работа, коммуникация, все правки вносились быстро. В общем, сработались! Спасибо Wave-agency!
Ответный отзыв
Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Доработать Логотип
Замечательный человек, отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень благодарна, Владиславу. 1. Очень быстро выполняет работу, первый же макет сдал в течении суток. 2. По человечески отнесся когда были вопросы с гл. заказчиком. Рекомендую .
Ответный отзыв
SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Необходим веб-дизайнер для доработки макета сайта
Елена, отличный заказчик. Мои рекомендации!
Отличная работа. Рекомендую. Все заметки и правки обсуждались в рабочем режиме, вносились быстро. Работа без инициативы четко по ТЗ и мокап. Соблюдены все сроки .
Ответный отзыв