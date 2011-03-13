Nodge

Максим Nodge

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Веб-разработчик

- Профессиональное программирование на PHP5 (ООП);

- СУБД (MySQL);

- HTML-вёрстка. Особенности отображения веб-страниц различными браузерами. Каскадные таблицы стилей (CSS). Стандарты W3C;

- JavaScript. Динамическая загрузка данных (AJAX). Объектная модель документа (DOM). Создание расширений для Google Chrome. jQuery и т.д;

- Разработка сайтов «под ключ»;

- Дизайн веб-интерфейсов, сайтов;

- Администрирование Unix-подобных систем;

- Разработка конфигураций для 1С:Предприятия 8.2.

HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
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Веб-программирование
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от $20
от 1 дня
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Интернет-магазины
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от $800
от 7 дней
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Сайты «под ключ»
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от $300
от 3 дней
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Системы управления (CMS)
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от $20
от 1 дня
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Тестирование сайтов
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от $20
от 1 дня
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