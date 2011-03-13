Веб-разработчик
- Профессиональное программирование на PHP5 (ООП);
- СУБД (MySQL);
- HTML-вёрстка. Особенности отображения веб-страниц различными браузерами. Каскадные таблицы стилей (CSS). Стандарты W3C;
- JavaScript. Динамическая загрузка данных (AJAX). Объектная модель документа (DOM). Создание расширений для Google Chrome. jQuery и т.д;
- Разработка сайтов «под ключ»;
- Дизайн веб-интерфейсов, сайтов;
- Администрирование Unix-подобных систем;
- Разработка конфигураций для 1С:Предприятия 8.2.
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HTML-верстка
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Веб-программирование
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Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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Системы управления (CMS)
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Тестирование сайтов
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