Начинающий Веб Разработчик
Добрый день. Я начинающий веб разработчик. Есть опыт работы с PHP, JavaScript, Ajax, JQuery, HTML5, CSS3, Bootstrap, MySQL, Wordpress, Git. Базовые знания в React, Vue.js, Laravel(PHP), Django(Python).
К работе отношусь ответственно и выполняю задания в установленный срок.
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Портфолио
- React Chat App course20 просмотров
- Vue.js CRM course25 просмотров
Отзывы заказчиков
$124
10 баллов
4 года назад
JavaScriptNode.js
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!