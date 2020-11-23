PavelR-

Павел PavelR-

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Начинающий Веб Разработчик

Добрый день. Я начинающий веб разработчик. Есть опыт работы с PHP, JavaScript, Ajax, JQuery, HTML5, CSS3, Bootstrap, MySQL, Wordpress, Git. Базовые знания в React, Vue.js, Laravel(PHP), Django(Python).

К работе отношусь ответственно и выполняю задания в установленный срок.

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Отзывы заказчиков

akuraga
Иван 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$124
10 баллов
4 года назад
Помошник программиста на NODEJS для создания интеренет магазина 2 мес
JavaScriptNode.js
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!