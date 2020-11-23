Начинающий Веб Разработчик

Добрый день. Я начинающий веб разработчик. Есть опыт работы с PHP, JavaScript, Ajax, JQuery, HTML5, CSS3, Bootstrap, MySQL, Wordpress, Git. Базовые знания в React, Vue.js, Laravel(PHP), Django(Python).

К работе отношусь ответственно и выполняю задания в установленный срок.