Platon2k

Виталий Platon2k

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перегнать шаблон из фотошопа в веб-страницу

    $100

    Приветствую. Сколько по времени и деньгам такое сделать: http://www.ex.ua/228388625013 (Сам шаблон в .psd) в отдельную страницу с двумя рабочими скриптами: счетчик и скроллинг Счетчик как на сайте http://shengen5.ru/ ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание landing page

    $100

    Требуется грамотный человек, который разбирается в создании ПРОДАЮЩИХ Landing Page (желательно знакомый с концепцией их создания по принципу от бизнес-молодости). Описание что такое эффективная продающая страница можно посмотреть здесь - http://www.youtube.com/watch?v=5OC89ur3LHo ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оптимизация сайта

    $100

    Задача - оптимизировать сайт http://reactor.net.ua и вывести его по ключевым запросам - кастинги в киеве , актерское мастерство, курсы актерского мастерства и др.. Жду предложений

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить флеш на два банера

    Надо добавить флеш на банеры. Первый (delault.jpeg) - сделать надпись мерцающей, на второй - сделать каждое меню активным (в стиле банера) и при нажатии чтоб каждый пункт вел на отдельную страницу

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Придумать два флешевых банера

    $50

    Нужно сделать два банера на флеш размером 710x120 и 467x220 , передающие идею этих банеров - http://massovka.com.ua/images/banners/banerhhhh.gif и http://massovka.com.ua/images/banners/banerrrr2.jpg , размещаемые на сайте http://massovka.com.ua . Первый - это реклама тренинга актерского мастерства, второй - ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ретушер

    $50

    На подработку (под заказы) требуется ретушер, умеющий хорошо обрабатывать fashion фото. Заказы буду в среднем по 10-15 фото. Пишите стоимость обработки такого заказа и примеры работы

    Обработка фотографий23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать векторный логотип и дизайн афиши

    $50

    1. Нарисовать логотип Reactor Media Group , такой как по бокам на сайте http://reaktor.net.ua , только в векторе (таким же цветом). Логотип должен быть большого формата , с возможностью размещения его на бигбордах и бренд-волах ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

slavik1985
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$55
10 баллов
12 лет назад
Перегнать шаблон из фотошопа в веб-страницу
Отлично сработались) работа понятная, оплата сразу, так и надо)
Все исполнено четко как и договаривались + последующие консультации, связь и поддержка. Выполнен очень чистый код, все доработки делались практически мгновенно. Рекомендую.
Ответный отзыв
bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Нарисовать векторный логотип и дизайн афиши
Очень приятное и тесное сотрудничество на протяжении всего времени работы проекта. Все время на связи, ответы на все вопросы, оплата мгновенная). Приятное общение, четкие рекомендации, масса положительных эмоций. Всем желаю таких заказчиков).
Александр быстро и отлично справился с заданием. Афиша и логотип были сделаны быстро, четко и красиво, то что надо! Рекомендую и буду сам еще к нему обращаться!
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