Приветствую. Сколько по времени и деньгам такое сделать: http://www.ex.ua/228388625013 (Сам шаблон в .psd) в отдельную страницу с двумя рабочими скриптами: счетчик и скроллинг Счетчик как на сайте http://shengen5.ru/ ...
- $100HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Требуется грамотный человек, который разбирается в создании ПРОДАЮЩИХ Landing Page (желательно знакомый с концепцией их создания по принципу от бизнес-молодости). Описание что такое эффективная продающая страница можно посмотреть здесь - http://www.youtube.com/watch?v=5OC89ur3LHo ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется человек на периодическую настройку новых кампаний сайта reactor.net.ua и оптимизации текущих на adwords. Предлагайте вашу стоимость за компаниюКонтекстная реклама10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать сайт с дизайном на wordpress/joomla на основе готового семантического ядра. Пример дизайна - http://partyinthehouse.ru , http://zakadj.ru. Пишите предложенияСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Задача - оптимизировать сайт http://reactor.net.ua и вывести его по ключевым запросам - кастинги в киеве , актерское мастерство, курсы актерского мастерства и др.. Жду предложенийПоисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт12 лет назад
Надо добавить флеш на банеры. Первый (delault.jpeg) - сделать надпись мерцающей, на второй - сделать каждое меню активным (в стиле банера) и при нажатии чтоб каждый пункт вел на отдельную страницуБаннеры17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно сделать два банера на флеш размером 710x120 и 467x220 , передающие идею этих банеров - http://massovka.com.ua/images/banners/banerhhhh.gif и http://massovka.com.ua/images/banners/banerrrr2.jpg , размещаемые на сайте http://massovka.com.ua . Первый - это реклама тренинга актерского мастерства, второй - ...Баннеры6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
На подработку (под заказы) требуется ретушер, умеющий хорошо обрабатывать fashion фото. Заказы буду в среднем по 10-15 фото. Пишите стоимость обработки такого заказа и примеры работыОбработка фотографий23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
1. Нарисовать логотип Reactor Media Group , такой как по бокам на сайте http://reaktor.net.ua , только в векторе (таким же цветом). Логотип должен быть большого формата , с возможностью размещения его на бигбордах и бренд-волах ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад