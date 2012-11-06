R1X2B

Сергей R1X2B

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

unit27
Анна 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Рерайт 4800 збп сегодня
Люблю веселых людей! Адекватный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Сработано быстро, адекватное отношение к замечаниям. По уникальности вопросов не возникло.
Ответный отзыв
allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$16
10 баллов
11 лет назад
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Все замечательно, сотрудничеством доволен. Всем - кому лишь предстоит взаимодействовать с Сергеем в рабочем ключе - мои рекомендации.
Всё прошло успешно и быстро.
Ответный отзыв