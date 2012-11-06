Пока вакансия опубликована – она актуальна. В связи с ростом непрофильных задач нужен человек, понимающий в веб-разработке. Программировать уметь не обязательно, хотя будет плюсом. Долгосрочное сотрудничество, специфике работы научим, но базовое понимание ...
- Системное администрирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Приглашаем на работу веб-программиста (PHP), основная работа с Magento. Пока вакансия опубликована - она актуальна. Рассматриваем разработчиков миддл уровня: Backend Magento 2 Frontend Magento 2 Fullstack Magento 2 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Исходник есть. Тематика - описание компании и услуг по продаже автомобилей.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Два сервера c IIS, один с MS SQL. Интересуют уязвимости в самой ОС, а так же в IIS, MSSQL. Нужен будет отчет – что, как проверено и рекомендации, как устранить проблемы и сделать сервера более ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Оплата договорная (только ЯД), предлагайте свои ставки за рерайт. Заинтересовавшим вышлю подробные инструкции остальных обязанностей для обсуждения размера их оплаты. Обязанности: 1. Рерайт новостей по тематике ЖКХ (2–3 шт. ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
Исходя из требований, сформулированных на русском языке, необходимо создать функциональные тесты. Сам сайт на английском языке. В настоящее время используется phpunit/selenium webdriver 2, рассмотрю ваши предложения. Большого уровня знаний в программировании не ...Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
В аутсорсинговую компанию на удаленную фуллтайм-работу требуется верстальщик (и немного фронтенд). Junior-позиция. Обязанности: - Вёрстка из PSD (современная, кроссбраузерная, адаптивная); - Создание тем из вёрстки для WP, Magento; ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $16
Бюджет: 500 руб Есть логотип в кореле. Есть готовый сайт. Логотип надо поместить в шапку сайта, так чтобы он смотрелся органично. Возможно надо будет дорисовать шапку. Логотип менять не ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад