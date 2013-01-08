Web- программирование и дизайн, обработка графики
Веб-программирование:
– PHP/ASP, JavaScript, VBScript, CSS;
– разработка, доработка, оптимизация.
Прикладное программирование:
– Paskal, Delphi, C++.
Графика &Дизайн:
– PhotoShop, CorelDraw;
– разработка/обработка графики.
К заказам отношусть со всей ответсвенностью, обговоренные сроки стараюсь выполнять.
Поддерживаю работу по принципу –
выбирайте два подходящих вам свойства:
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
Я не знаю кто придумал такую политику (видел в комментариях на одном сайте), но мне понравилось – полностью поддерживаю.
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
11 лет назад
Очень рекомендую. Все качественно и на высоте
Ответный отзыв
Четко, ответственно, без проблем. Рекомендую.
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1 отзыв
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