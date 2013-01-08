RiLen

Сергей RiLen

 
43 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Web- программирование и дизайн, обработка графики

Веб-программирование:

– PHP/ASP, JavaScript, VBScript, CSS;

– разработка, доработка, оптимизация.

Прикладное программирование:

– Paskal, Delphi, C++.

Графика &Дизайн:

– PhotoShop, CorelDraw;

– разработка/обработка графики.

К заказам отношусть со всей ответсвенностью, обговоренные сроки стараюсь выполнять.

Поддерживаю работу по принципу –

выбирайте два подходящих вам свойства:

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

Я не знаю кто придумал такую политику (видел в комментариях на одном сайте), но мне понравилось – полностью поддерживаю.

PHPJavascriptCSSDelphiCorelDRAWPhotoshop
Портфолио
Отзывы заказчиков
rewer22
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Верстка сайта
Очень рекомендую. Все качественно и на высоте
Четко, ответственно, без проблем. Рекомендую.
Ответный отзыв
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