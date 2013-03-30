Ищу художника / иллюстратора на целый ряд картинок / иконок на сайт. По стилю нужно что-то линейное и по ситуации брендированное. ( Где-то более строгие, где-то нет) Стиль вот такой нравиться: [url=https://www.pinterest.ru/pin/798966790118229143/]https://www.pinterest.ru/pin/798966790118229143/[/url] [url=https://www.pinterest.ru/pin/744642119613158502/]https://www.pinterest.ru/pin/744642119613158502/[/url] [url=https://www.pinterest.ru/pin/798966790118229145/]https://www.pinterest.ru/pin/798966790118229145/[/url] === В качестве оценки просьба посмотреть сколько будет ...
- Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт5 лет назад
Сейчас есть следующие вопросы: 1 - Есть Луп для сайта. Для домашней страницы. Можете его под веб-оптимизировать? [url=https://yadi.sk/i/Tl9ruAlg3LaRaU]https://yadi.sk/i/Tl9ruAlg3LaRaU[/url] 2 - Есть следующие слайды на сайте [url=https://yadi.sk/d/-NFRQQq43LaVWk]https://yadi.sk/d/-NFRQQq43LaVWk[/url] [url=https://yadi.sk/d/IuKxGyis3LaVXf]https://yadi.sk/d/IuKxGyis3LaVXf[/url] [url=https://yadi.sk/d/LBZmUEMO3LaVcx]https://yadi.sk/d/LBZmUEMO3LaVcx[/url] [url=https://yadi.sk/d/4KSftzhq3LaVZq]https://yadi.sk/d/4KSftzhq3LaVZq[/url] нужно сделать легкий луп для них вот такого характера: [url=http://fantasy.co/]http://fantasy.co[/url] или вот еще пример как тут ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт6 лет назад
Макет - https://yadi.sk/d/E7-T40Z03KcDXN Просьба указывайте стоимость и сроки. Если есть вопросы - пишите. Обязательно отвечу.HTML-верстка30 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день Сделано на Node JS Есть такой бэкэнд: [url=https://yadi.sk/i/v6BOeTw03FxUdQ]yadi.sk/i/v6BOeTw03FxUdQ[/url] который позволяет вот так редактировать страницы [url=https://yadi.sk/i/xYFdp4jx3FxUdE]yadi.sk/i/xYFdp4jx3FxUdE[/url] нужно реализовать тоже самое только тут [url=https://yadi.sk/d/8m8SHGml3Fpads]yadi.sk/d/8m8SHGml3Fpads[/url] (страница сверстана и готова) нужно, чтобы новый шаблон редактировался, как тот, что ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
1. Сбор сайтов одной тематики с CL 2. Определение на какой платформе этот найденный сайт работает (этот момент можно сделать в полуавтоматическом режиме) 3. Сбор базы с данного сайта. (у каждой платформы будут разные способы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день сесть прототип ess.mod.bz/ есть уже работающая старая версия – socketselector.eaton.com есть база данных. Нужно настроить, чтобы на новом прототипе все работало. язык C#Базы данных4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $600
Требуется сделать сделать магазин на OpenCart Всего будет 4 единицы товара Все товары продаются с домашней страницы (без каталога и товарной страницы) Личный кабинет программируется отдельно от задания (его нужно только сверстать) https://drive.google.com/open?id=0B3gExaMAwwM8fmhYMjVDV3Z5S3BraGtJd0M2Zy1YS0pnaTQzSHlib0tJUi1paVlOek1TMHM верстка адаптивная - Пожалуйста ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется нарисовать иконки для двух сайтов! Уровень должен быть хороший В предложениях просьба присылайте: 1) Примеры ваших работ 2) Сроки (Сколько иконок за сколько времени Вы в состоянии сделать) 3) Стоимость (Какую хотите за это ...Иконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт11 лет назад