RomanNZH

Роман RomanNZH

 
33 годаРоссия/Владимир
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Линейные Иллюстрации на сайт

    Ищу художника / иллюстратора  на целый ряд картинок / иконок на сайт. По стилю нужно что-то линейное и по ситуации брендированное. ( Где-то более строгие, где-то нет) Стиль вот такой нравиться: [url=https://www.pinterest.ru/pin/798966790118229143/]https://www.pinterest.ru/pin/798966790118229143/[/url] [url=https://www.pinterest.ru/pin/744642119613158502/]https://www.pinterest.ru/pin/744642119613158502/[/url] [url=https://www.pinterest.ru/pin/798966790118229145/]https://www.pinterest.ru/pin/798966790118229145/[/url] === В качестве оценки просьба посмотреть сколько будет ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Монтаж видео фрагментов для сайта.

    Сейчас есть следующие вопросы: 1 - Есть Луп для сайта. Для домашней страницы. Можете его под веб-оптимизировать? [url=https://yadi.sk/i/Tl9ruAlg3LaRaU]https://yadi.sk/i/Tl9ruAlg3LaRaU[/url] 2 - Есть следующие слайды на сайте [url=https://yadi.sk/d/-NFRQQq43LaVWk]https://yadi.sk/d/-NFRQQq43LaVWk[/url] [url=https://yadi.sk/d/IuKxGyis3LaVXf]https://yadi.sk/d/IuKxGyis3LaVXf[/url] [url=https://yadi.sk/d/LBZmUEMO3LaVcx]https://yadi.sk/d/LBZmUEMO3LaVcx[/url] [url=https://yadi.sk/d/4KSftzhq3LaVZq]https://yadi.sk/d/4KSftzhq3LaVZq[/url] нужно сделать легкий луп для них вот такого характера: [url=http://fantasy.co/]http://fantasy.co[/url] или вот еще пример как тут ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка

    Макет - https://yadi.sk/d/E7-T40Z03KcDXN Просьба указывайте стоимость и сроки. Если есть вопросы - пишите. Обязательно отвечу.

    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Backend разработка. Прикрутить новый шаблон к действующей админке.

    Добрый день Сделано на Node JS Есть такой бэкэнд: [url=https://yadi.sk/i/v6BOeTw03FxUdQ]yadi.sk/i/v6BOeTw03FxUdQ[/url] который позволяет вот так редактировать страницы [url=https://yadi.sk/i/xYFdp4jx3FxUdE]yadi.sk/i/xYFdp4jx3FxUdE[/url] нужно реализовать тоже самое только тут [url=https://yadi.sk/d/8m8SHGml3Fpads]yadi.sk/d/8m8SHGml3Fpads[/url]  (страница сверстана и готова) нужно, чтобы новый шаблон редактировался, как тот, что ...

    Javascript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка сложного парсера контента. ДатаХаб.

    1. Сбор сайтов одной тематики с CL 2. Определение на какой платформе этот найденный сайт работает (этот момент можно сделать в полуавтоматическом режиме) 3. Сбор базы с данного сайта.  (у каждой платформы будут разные способы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Магазин на OpenCart

    $600

    Требуется сделать сделать магазин на OpenCart Всего будет 4 единицы товара Все товары продаются с домашней страницы (без каталога и товарной страницы) Личный кабинет программируется отдельно от задания (его нужно только сверстать) https://drive.google.com/open?id=0B3gExaMAwwM8fmhYMjVDV3Z5S3BraGtJd0M2Zy1YS0pnaTQzSHlib0tJUi1paVlOek1TMHM верстка адаптивная - Пожалуйста ...

    OpenCart
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать иконки для двух сайтов

    Требуется нарисовать иконки для двух сайтов! Уровень должен быть хороший В предложениях просьба присылайте: 1) Примеры ваших работ 2) Сроки (Сколько иконок за сколько времени Вы в состоянии сделать) 3) Стоимость (Какую хотите за это ...

    Иконки и Пиксель-арт15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
artzavod
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$350
10 баллов
6 лет назад
Разработка сложного парсера контента. ДатаХаб.
Спасибо за очень интересный заказ! Точная постановка задачи, своевременная оплата, всегда онлайн. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Инициативный, эрудированный и способный профессионал. Спасибо, будем работать и дальше.
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