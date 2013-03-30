Сейчас есть следующие вопросы: 1 - Есть Луп для сайта. Для домашней страницы. Можете его под веб-оптимизировать? [url=https://yadi.sk/i/Tl9ruAlg3LaRaU]https://yadi.sk/i/Tl9ruAlg3LaRaU[/url] 2 - Есть следующие слайды на сайте [url=https://yadi.sk/d/-NFRQQq43LaVWk]https://yadi.sk/d/-NFRQQq43LaVWk[/url] [url=https://yadi.sk/d/IuKxGyis3LaVXf]https://yadi.sk/d/IuKxGyis3LaVXf[/url] [url=https://yadi.sk/d/LBZmUEMO3LaVcx]https://yadi.sk/d/LBZmUEMO3LaVcx[/url] [url=https://yadi.sk/d/4KSftzhq3LaVZq]https://yadi.sk/d/4KSftzhq3LaVZq[/url] нужно сделать легкий луп для них вот такого характера: [url=http://fantasy.co/]http://fantasy.co[/url] или вот еще пример как тут ...