Александр SaLeningradoSaLeningrado
Опыт работы:
9-летний опыт в разработке веб-сайтов и создании веб-приложений на фрилансе и в компании.
Ключевые навыки:
1. Разработка сложных веб-проектов под ключ. Выполнению большинства работ по разработке сайта, его обслуживанию и обеспечению его нормального функционирования в зависимости от предполагаемых нагрузок. Владение языком гиперразметки HTML5, CSS 3, понимания работы с Bootstrap,необходимый уровень знаний по адаптивной вёрстке, весьма обширное знание языка JavaScript, понимание модели DOM, технологии AJAX и языка PHP. Работа с библиотеками jQuery, ExtJS. Знание языка запросов SQL и опыт работы в СУБД MySQL. Знания в области SEO, обеспечении кроссбраузерности и кроссплатформенности сайта. Есть опыт работы с SVN и Git.
Большой опыт работы с CMF MODx Revolution (Разработка сайтов и плагинов, написание xPDO запросов).
2. Опыт работы c профессиональными современными IDE WebStorm, PHPStorm
3. Знание и понимание сетевых и коммуникационных технологий. Понимание принципов работы и архитектуры современного сетевого оборудования. Настройка персональных компьютеров, знание "компьютерного железа", техническое обслуживание периферийных устройств и оргтехники знание устройства ПК и ассортимента комплектующих, умение оперативно определить и устранить неисправность. Установка и настройка системного ПО и пользовательских приложений (Windows /XP/7/8, MS Office и прочее).
5. Опыт работы с пользователями и клиентами (поддержка, консультирование по вопросам использования компьютерной техники и программного обеспечения, работа с клиентами по настройке и обслуживанию сайтов, введение информации пользователям и клиентам по использованию той или иной CMS).
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