Уманцев Алексей Сергеевич

Дата рождения: 24 ноября 1994 года

Телефон: +38 (095) 195-14-30

Образование:

2010-2014 гг. Алчевский индустриальный техникум Донбасского государственного технического университета

Отделение: компьютерных технология

Специальность: разработка программного обеспечения

Квалификация: техник программист

Форма обучения: очная

Средний балл успеваемости в вузе: 4,95

Место прохождения практики:

Средняя школа №6 разработал программу обмена сообщениями

Участие в конференциях, олимпиадах; наличии наград, грамот:

2013 участник областной олимпиады по информатике и компьютерной технике, 2 место

2012 участник научной конференции "Перекрестки космоса"

2012 участник научной конференции "Антропогенное влияние на окружающую среду и связанные с этим проблемы", 2 место

2012 участник научной конференции "Опасность современной урбанизированной среды"

2011 участник областной олимпиады по физике, 2 личное место и первое месть в командном зачете

2011 участник областной олимпиады по математике, 3 место в командном зачете

участник художественной самодеятельности техникума

Профессиональные навыки: средний уровень знаний английского языка, знание языков программирования: Pascal, C++, JavaScript, PHP, CSS, HTML, SQL, навыки оперативного поиска информации в сети интернет, навыки работы в программе: Photoshop, Movie Maker, CorelDRAW, навыки работы с базами данных, навыки работы с оргтехникой, навыки работы с электронной почтой, умение работать в команде

Личные качества: аналитические способности, быстрая обучаемость, высокая работоспособность, ответственность, стресоустойчивость, умение работать в команде