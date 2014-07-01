Уманцев Алексей Сергеевич
Дата рождения: 24 ноября 1994 года
Телефон: +38 (095) 195-14-30
Образование:
2010-2014 гг. Алчевский индустриальный техникум Донбасского государственного технического университета
Отделение: компьютерных технология
Специальность: разработка программного обеспечения
Квалификация: техник программист
Форма обучения: очная
Средний балл успеваемости в вузе: 4,95
Место прохождения практики:
Средняя школа №6 разработал программу обмена сообщениями
Участие в конференциях, олимпиадах; наличии наград, грамот:
2013 участник областной олимпиады по информатике и компьютерной технике, 2 место
2012 участник научной конференции "Перекрестки космоса"
2012 участник научной конференции "Антропогенное влияние на окружающую среду и связанные с этим проблемы", 2 место
2012 участник научной конференции "Опасность современной урбанизированной среды"
2011 участник областной олимпиады по физике, 2 личное место и первое месть в командном зачете
2011 участник областной олимпиады по математике, 3 место в командном зачете
участник художественной самодеятельности техникума
Профессиональные навыки: средний уровень знаний английского языка, знание языков программирования: Pascal, C++, JavaScript, PHP, CSS, HTML, SQL, навыки оперативного поиска информации в сети интернет, навыки работы в программе: Photoshop, Movie Maker, CorelDRAW, навыки работы с базами данных, навыки работы с оргтехникой, навыки работы с электронной почтой, умение работать в команде
Личные качества: аналитические способности, быстрая обучаемость, высокая работоспособность, ответственность, стресоустойчивость, умение работать в команде