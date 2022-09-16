Веб-разработчик с опытом 3+ лет

Я опытный веб-разработчик с более чем 3-летним опытом работы. За свою карьеру я работал с различными технологиями, но в последнее время основное внимание уделяю Vue и Express. У меня есть опыт создания веб-приложений с нуля, а также работы над существующими проектами и добавления новых функций. Обладаю навыками разработки веб-приложений на Express (Node.js), Laravel (PHP) и проектирования баз данных на MySQL, MongoDB. Умею работать с пакетными менеджерами npm и yarn, сборщиком модулей Webpack. Применяю TypeScript при разработке проектов и осуществляю контроль версий через Git. В своей работе обращаю внимание на качество кода, а также на соблюдение стандартов.

Несколько лет решал сложные алгоритмические задачи на С++ и Python.

Учусь дистанционно на первом курсе магистратуры в МГТУ им. Баумана. Выполняю нормальную программу обучения и при этом работал 20 часов в неделю над своими проектами стажером в Яндексе, сейчас ищу подработку или работу на неполный день.

Помимо опыта разработки, у меня также есть опыт работы с администрированием серверов и DevOps. Я знаком с различными инструментами и технологиями, такими как AWS, Docker, Kubernetes, Jenkins и Ansible. У меня также есть опыт управления и развертывания веб-приложений.

Если вы ищете опытного веб-разработчика, готового взяться за задание любой сложности, то, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я уверен, что смогу стать ценным помощником для вашей команды, и с нетерпением жду нашего сотрудничества.