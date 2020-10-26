Shiita

Дмитрий Shiita

 
22 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ShpriZZ
Антон 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
$40
5 баллов
4 года назад
Создать робота для сайта
Выдал ТЗ - написать бота для сайта. После того, как работа была выполнена, отказался платить и исчез с площадки из-за того, что сайт оказался мошенническим. Считаю, что консультация заказчиков по вопросам того, какой ресурс является неблагонадёжным, не входит в обязанности программиста-исполнителя. Хорошо, что взял 50% предоплату. Заказчика не рекомендую.
AndreDesign
Андрей 
23 года
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$3
10 баллов
4 года назад
Наслоить
Отличный заказчик! Четко объяснил все задачи и оплатил вовремя. Рекомендую!
Все отлично выполнено
Ответный отзыв
excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$3
10 баллов
4 года назад
Наслоить
Дмитрий хороший заказчик. Приятно работать, спасибо за заказ.
Юрий выполнил работу в срок, качественно и учитывая правки 👍
Ответный отзыв
david_5345
Девид 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
$4
10 баллов
5 лет назад
HTML картинка
HTML
Очень приятный в общении заказчик. Корректно задает задачи и платит в срок. Рекомендую
Сделал заказ, как я и хотел Фрилансер учтив и деликатен Думаю,буду ещё заказывать.
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