Выдал ТЗ - написать бота для сайта. После того, как работа была выполнена, отказался платить и исчез с площадки из-за того, что сайт оказался мошенническим. Считаю, что консультация заказчиков по вопросам того, какой ресурс является неблагонадёжным, не входит в обязанности программиста-исполнителя. Хорошо, что взял 50% предоплату. Заказчика не рекомендую.