Требуется разработать бота-автокликера для платформы Binance. За скорость выполнения и правки предусмотрена дополнительная оплата. Ожидается качественный и эффективный результат.
- $179Копирайтинг4 заявкиЗакрыт2 года назад
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1. И чтобы на картинку для обьявления была привлекательной и хотелось кликнуть. Для шапки и фото профиля достаточно того, чтобы они выглядили красиво и привлекательно. P.S. Шапку поправить. ...Обработка фотографий40 заявокЗакрыт4 года назад
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Создать робота для сайта, который будет вводить слово в указанное время с точностью до милисекундВеб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты
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Только вместо 4000₽ — 5000₽Обработка фотографий102 заявкиЗакрыт4 года назад
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50% уникальности по text.ru Вы получаете от 50₽ до 200₽ за 1 новостной материал! А в день бывает от 10 до 50 материалов по 1000-1500 символов. Время выполнения: с 10:00 до ...Рерайтинг102 заявкиЗакрыт4 года назад
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Наслоить другой водяной знак чуть дальше от краевОбработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
- $2
.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт4 года назад
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diamond.bag.boutique для инстДизайн сайтов9 заявокЗакрыт4 года назад
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Где chanel coco слегка наклонить в правую сторону И где tom ford в ту же сторону На остальных ровноОбработка фотографий37 заявокЗакрыт4 года назад
- $3
Значок наслоитьОбработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
- $3
Сделать картинку для профиля, с надписью Scent of God на белом фоне и снизу надпись Feel it. Ещё подробнее расскажу в процессе.Иконки и Пиксель-арт57 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Заменить картинку на 2 другие,а остальное оставить как естьHTML-верстка42 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $4
Нужно всего лишь заменить 1 картинку на 2 другие, всё остальное оставить как есть. Всё!HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад