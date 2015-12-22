Работая с Иваном я забыл, что работаю с фрилансером (не в обиду другим, но опыт работы за 7 лет с фрилансерами мягко говоря "не очень"). Иван постоянно на связи, держит в курсе хода работы, незамедлительно реагирует на все пожелания по правкам. Такой сервис и качество работы должны оплачиваться соответствующе потому я и заплатил больше за работу Ивана, чем он запрашивал. Я буду работать с этим специалистом впредь и буду рекомендовать его знакомым.