Shuev

Александр Шуев Shuev

 
39 летРоссия/Белгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Натянуть верстку страницы на 1С-Битрикс

    Добрый день. Ищу специалиста который без труда сверстает и натянет верстку страницы на CMS 1С Битрикс. Объяснит как наполнять/изменять страницу контентом в будущем. Услуги нужны будут постоянно (просьба не откликаться если с Вами нет связи ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать код флип-счетчика

    Необходимо сделать счетчик, который при загрузке страницы будет быстро перелистываться (каждая цифра с 0 до 9) перелистывание длится не больше 2 секунд, по завершению счетчик останавливается на соответствующей цифре и показывает количество расчетов на сайте.  На ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
bitrixonline
Летов Игорь 
46 летЛитва
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
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Действительно грамотный заказчик, правильно поставил задачу и собственно результат не заставил себя ждать, оперативная оплата и вежливое общение. Спасибо за работу.
Спасибо Игорю за оперативную реакцию и высокое качество работы. Всем рекомендую данного специалиста. Общение с Игорем доставило удовольствие, как и сам результат работы. Буду впредь обращаться к Игорю.
Ответный отзыв
iziuzin
Иван 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Вёрстка страницы
Отличный заказчик, очень доволен совместной работой с ним, по всем возникающим вопросам ответит в любое время, быстрая и своевременная оплата(+ премия за качество работы). Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую всем к работе.
Работая с Иваном я забыл, что работаю с фрилансером (не в обиду другим, но опыт работы за 7 лет с фрилансерами мягко говоря "не очень"). Иван постоянно на связи, держит в курсе хода работы, незамедлительно реагирует на все пожелания по правкам. Такой сервис и качество работы должны оплачиваться соответствующе потому я и заплатил больше за работу Ивана, чем он запрашивал. Я буду работать с этим специалистом впредь и буду рекомендовать его знакомым.
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