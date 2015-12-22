Добрый день. Ищу специалиста который без труда сверстает и натянет верстку страницы на CMS 1С Битрикс. Объяснит как наполнять/изменять страницу контентом в будущем. Услуги нужны будут постоянно (просьба не откликаться если с Вами нет связи ...
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$10
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- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо установить на кнопку «Отправить» JavaScript функцию на сайте. В соответствии с мануалом сервиса Comegic http://help.comagic.ru/topics/131-peredacha-dannyih-iz-lyuboj-formyi-zayavki-v-comagic/Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сделать счетчик, который при загрузке страницы будет быстро перелистываться (каждая цифра с 0 до 9) перелистывание длится не больше 2 секунд, по завершению счетчик останавливается на соответствующей цифре и показывает количество расчетов на сайте. На ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сверстать страницу 1 штука (адаптивная верстка) и всплывающее окно 1 шт.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
8 лет назад
Действительно грамотный заказчик, правильно поставил задачу и собственно результат не заставил себя ждать, оперативная оплата и вежливое общение. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Спасибо Игорю за оперативную реакцию и высокое качество работы. Всем рекомендую данного специалиста. Общение с Игорем доставило удовольствие, как и сам результат работы. Буду впредь обращаться к Игорю.
$20
10 баллов
8 лет назад
Отличный заказчик, очень доволен совместной работой с ним, по всем возникающим вопросам ответит в любое время, быстрая и своевременная оплата(+ премия за качество работы). Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую всем к работе.
Ответный отзыв
Работая с Иваном я забыл, что работаю с фрилансером (не в обиду другим, но опыт работы за 7 лет с фрилансерами мягко говоря "не очень"). Иван постоянно на связи, держит в курсе хода работы, незамедлительно реагирует на все пожелания по правкам. Такой сервис и качество работы должны оплачиваться соответствующе потому я и заплатил больше за работу Ивана, чем он запрашивал. Я буду работать с этим специалистом впредь и буду рекомендовать его знакомым.