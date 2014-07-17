Шаблон http://www.templatemonster.com/ru/demo/41596.html Необходимо адаптировать под нужды компании: прописать разделы\каталог разместить лого разместить конт инф Одним словом все общие вопросы по корректировке готового шаблона.
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Имеется сайт интернет магазина поднятого на WordPress. www.3d-pl.ru Необходима небольшая дополнительная адаптация: - прикрутить логотип - залить слайды и еще некоторые моменты, отдельно готов предоставить подробное тз на корректировкиСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Необходимо купленный модуль http://109.120.173.236/search_tour?TOWNFROMINC=9&STATEINC=7&TOURINC=10&HOTELS=&CHECKIN_BEG=20140715&CHECKIN_END=20140715&NIGHTS_TILL=20&ADULT=2&CHILD=0&DOLOAD=1&page=search_tour&_=1404368949143 ява скрипт прикрутить на CMS Joomla.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Необходимо 34 SEO оптимизированные статьи в среднем по 700 знаков для сайта туристической компании. Одна статья о компании, остальные о странах (Турция, Греция, Испания, Египет, Таиланд, Кипр, Тунис, Болгария, Хорватия, Черногория, ОАЭ, Чехия, Марокко, Иордания, ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт9 лет назад