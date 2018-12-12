В жизни нет ничего невозможного!

Обо мне

С самого рождения я занимался теми делами, которые приносили мне эстетическое удовлетворение, наслаждение и счастье!

Никогда я не зацикливался на чём то одном и всегда стремился к развитию и реализации себя в разных сферах деятельности!

Были взлёты. Были падения. Что-то получалось лучше, что-то хуже. Но мне всегда удавалось все свои поставленные цели и задачи доводить до конца! Возможно, потому что я Телец по гороскопу, а возможно, я слишком ответственный и меня пугает мысль о том, как можно смотреть людям в глаза, когда по какой-либо причине ты не смог сдержать своего слова..?

К своим навыкам я смело могу отнести:

--- Веб-дизайн;

--- Верстка и Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, jQuery);

--- Интеграция с CMS WordPress, MODx;

--- Поисковая оптимизация проектов.

Моя непосредственная специализация:

--- Прототипы;

--- Веб-дизайн;

--- Сайты под ключ;

--- Landing Page;

--- Корпоративные сайты;

--- Сайты-визитки;

--- Frontend-программирование;

--- Настройка Я.Директ, Google Adwords.

К любой работе я отношусь осознанно.

Прекрасно знаю цену времени.

Одержим ответственностью.

В людях, так же как и в работе, ценю честность и открытость.

Обожаю лёгкий юмор ;-)

Не стесняйтесь мне писать!

Я всегда буду рад с Вами пообщаться и обсудить с Вами детали нашей совместной работы!

Давайте осуществлять свои мечты вместе!

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Мои контакты:

Мой сайт: ___________________ http://timaokorokov.ru

Мой профиль на Facebook : ____ https://www.facebook.com/timaokorokov

Мой профиль в VK : __________ https://vk.com/timofey_okorokov

Skype : ____________________ timofey_okorokov

Telegram : __________________ @Timofey_Okorokov

E-mail : ____________________ [email protected]

Tel : ______________________ +38 (097) 797-07-51

Для Вас я на связи 25 часов в сутки! ;-)