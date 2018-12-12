Нужен сайт "под ключ". О подробностях напишу выбранному мной исполнителю.
Обо мнеС самого рождения я занимался теми делами, которые приносили мне эстетическое удовлетворение, наслаждение и счастье!
Никогда я не зацикливался на чём то одном и всегда стремился к развитию и реализации себя в разных сферах деятельности!
Были взлёты. Были падения. Что-то получалось лучше, что-то хуже. Но мне всегда удавалось все свои поставленные цели и задачи доводить до конца! Возможно, потому что я Телец по гороскопу, а возможно, я слишком ответственный и меня пугает мысль о том, как можно смотреть людям в глаза, когда по какой-либо причине ты не смог сдержать своего слова..?
К своим навыкам я смело могу отнести:
--- Веб-дизайн;
--- Верстка и Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, jQuery);
--- Интеграция с CMS WordPress, MODx;
--- Поисковая оптимизация проектов.
Моя непосредственная специализация:
--- Прототипы;
--- Веб-дизайн;
--- Сайты под ключ;
--- Landing Page;
--- Корпоративные сайты;
--- Сайты-визитки;
--- Frontend-программирование;
--- Настройка Я.Директ, Google Adwords.
К любой работе я отношусь осознанно.
Прекрасно знаю цену времени.
Одержим ответственностью.
В людях, так же как и в работе, ценю честность и открытость.
Обожаю лёгкий юмор ;-)
Не стесняйтесь мне писать!
Я всегда буду рад с Вами пообщаться и обсудить с Вами детали нашей совместной работы!
Давайте осуществлять свои мечты вместе!
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Мои контакты:
Мой сайт: ___________________ http://timaokorokov.ru
Мой профиль на Facebook : ____ https://www.facebook.com/timaokorokov
Мой профиль в VK : __________ https://vk.com/timofey_okorokov
Skype : ____________________ timofey_okorokov
Telegram : __________________ @Timofey_Okorokov
E-mail : ____________________ [email protected]
Tel : ______________________ +38 (097) 797-07-51
Для Вас я на связи 25 часов в сутки! ;-)
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад