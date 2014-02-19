TolmachevM

БЕРЕГИТЕСЬ МОШЕННИКОВ! Я РАБОТАЮ ОДИН, ВСЕ ДАННЫЕ УКАЗАНЫ ЗДЕСЬ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

С ПОСРЕДНИКАМИ и СТУДИЯМИ не работаю ! На работу не нанимаю! НЕ УЧАСТВУЮ В КОНКУРСАХ - не приглашайте! Не дорабатываю чужое.

У вас нет технического задания? Не проблема - я вышлю вам бриф с вопросами и помогу составить задание.

Я всегда найду возможность оперативно ответить на ваши вопросы и выслушать ваши комментарии, где бы я ни был.

ЧТО Я ДЕЛАЮ:

1) Сайты под ключ, любой сложности на CMS Joomla (версии 1.5-3.0).

- Верстка шаблонов CMS Joomla;

- Установка, настройка компонентов и модулей CMS Joomla;

- Проектирование индивидуального функционала для CMS Joomla;

- Установка сайтов на CMS Joomla на хостинг.

- Выбор доменного имени + покупка + хостинг при создании сайта под ключ;

- Разработка структурной модели сайта;

- Разработка концепции дизайна главных и внутренних страниц сайтов;

- Создание редизайна существующих сайтов;

- Проведение аудита юзабилити и внесение корректировок в существующую структурную модель сайта с разработкой дизайна функциональных элементов.

2) Сайт: ВИЗИТКА, КОПОРАТИВНЫЙ, КАТАЛОГ ТОВАРОВ, ДОСКА ОБЬЯВЛЕНИЙ, АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ, СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ,

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ, ЗНАКОМСТВА, ПОРТФОЛИО, БЛОГ, ФОРУМ.

3) Магазины - связка Virtuemart 1.9 - 2.0+ Joomla 1.5 - 3.0 (сравнение товара, лист желаний, фильтры, любые системы оплат и доставки).

4) Магазины JoomShopping.

- Фирменный стиль компании от логотипа до сайта;

- Уникальные статьи при заказе проекта;

- Наполнение товарами и поиск контента при заказе магазина;

- Шаблоны темы в архиве, готовые к установке для систем - Joomla 1.5-3.0, WordPress, Drupal.

5) Написание SEO, описаний к товарам.

6) Заполнение товарами интернет-магазина (контент-менеджмент). Любое количество в сжатые сроки. Уникальный метод.

7) SEO продвижение. Предлагает Вам следующие услуги:

-раскрутка сайта в поисковых системах Яндекс, Rambler, Google.

-поддержка сайта в топ10 в поисковых системах Яндекс, Rambler, Google.

-выявление и исправление ошибок в юзабилити сайта

-оптимизация сайта под поисковые системы

-увеличение посещаемости сайта

-увеличение продаж с сайта

-контекстная реклама

-медийная реклама

СОТРУДНИЧЕСТВО

Правила которыя я соблюдаю:

1. В конкурсах не участвуем.

2. Работа ведется по безопасной сделке либо по предоплате 50%.

2.1 Предоплата не возвращается! Прежде чем сделать заказ, подумайте знаете ли сами чего хотите?! Мы работаем до последнего пикселя!

2.2 В некоторых случаях (по договоренности) возможен возврат предоплаты, но не более 25%.

3. Работаю 7 дней в неделю.

3.1 Работаю 8-10 часов в день.

3.2 Нарушаю пункте 3.1 и работаю до 24ч/день за 2ую ставку

3.3 После получения ТЗ, одобрения сроков и цены - работа до последнего пикселя делается по Т3. Никакие изменения и дополнения в Т3 до окончания проекта не принимаются.

4. Желаю Вам удачного выбора!

4.1 Надеюсь Вы будете одним из долгосрочных клиентов!

5. Проект считается завершенным после сдачи заказчику окончательного варианта.

5.1. Проверить весь функционал принятого продукта осуществляется в течении 3-4 дней с момента сдачи проекта.

5.2. По истечении 3-4 дней с момента сдачи проекта правки/коррективы не принимаются.

5.3. В исключения входят проекты большой массы, проверка которой требует большего времени.