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Отзывы заказчиков
$20
7 баллов
8 лет назад
Слог хороший, но Кириллу нужно более тщательно разбираться в тематике статьи, за которую он берется. Думаю, при должном упорстве со временем все получится.
Ответный отзыв
Заказчик конкретно составил ТЗ, объяснил точно что требуется написать, а что нет.