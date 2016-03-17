Ucoz24

Кирилл Ucoz24

 
33 годаРоссия/Дмитров
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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Отзывы заказчиков
mudhoney
Артем 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
7 баллов
8 лет назад
Написать статью по движкам
Слог хороший, но Кириллу нужно более тщательно разбираться в тематике статьи, за которую он берется. Думаю, при должном упорстве со временем все получится.
Заказчик конкретно составил ТЗ, объяснил точно что требуется написать, а что нет.
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