$300
Есть ТЗ на панель управления VPN серверами, надо выполнить, за 1 неделю, и 4 дня. За ТЗ писать в ЛС. Бюджет 300$.
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
9 лет назад
- написание програм на языке: C++, C#, Java, Asm, Delphi, Pascal;
- знание баз данных: MySQL, SQLite и других;
- знание языка SQL запросов;
- знание языка PHP;
- знание разметки HTML и CSS стилей;
- знание украинского языка, русского;
- знание и написание плагинов для движков: Wordpress, PHP-Fusion и других;
- частичное знание JavaScript+Ajax;
- хорошо разбираюсь в чужом коде.
Есть ТЗ на панель управления VPN серверами, надо выполнить, за 1 неделю, и 4 дня. За ТЗ писать в ЛС. Бюджет 300$.