Vova12345

Володимир Кучковський Vova12345

 
31 годУкраина/Львов
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Программист, администратор, создатель

- написание програм на языке: C++, C#, Java, Asm, Delphi, Pascal;

- знание баз данных: MySQL, SQLite и других;

- знание языка SQL запросов;

- знание языка PHP;

- знание разметки HTML и CSS стилей;

- знание украинского языка, русского;

- знание и написание плагинов для движков: Wordpress, PHP-Fusion и других;

- частичное знание JavaScript+Ajax;

- хорошо разбираюсь в чужом коде.

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSDelphiAjaxSQLiteJavaSQL